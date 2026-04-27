Globalny wyścig zbrojeń trwa. Nowe dane o wydatkach za 2025 r.

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 10:05
Świat nie zwalnia tempa zbrojeń – wręcz przeciwnie. Najnowsze dane pokazują, że w 2025 roku wydatki na wojsko ponownie wzrosły, zbliżając się do symbolicznej granicy 3 bilionów dolarów, wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI). To nie tylko liczby, ale wyraźny sygnał rosnących napięć i niepewności, które coraz mocniej kształtują globalną politykę i gospodarkę.

Jedenasty rok wzrostów wydatków na zbrojenia

Szwedzki think tank odnotował, że w ubiegłym roku wydatki militarne na świecie zwiększyły się do najwyższego poziomu od 2009 r. pod względem ich udziału w światowym PKB. Wyniósł on 2,5 proc. Eksperci SIPRI podkreślają, że 2025 r. był jedenastym z rokiem z rzędu, w którym nastąpił wzrost wartości środków finansowych przeznaczanych na zbrojenia.

Spadek wydatków wojskowych USA w 2025 r.

Autorzy raportu zauważyli, że w 2025 r. doszło do wzrostu wydatków na zbrojenia pomimo wstrzymania przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa nowej pomocy dla Ukrainy. Oszacowano, że w ub.r. amerykańskie wydatki wojskowe spadły do 954 mld dolarów.

Według SIPRI w ciągu ostatnich trzech lat wartość amerykańskiego wsparcia wojskowego dla Ukrainy wyniosła łącznie 127 mld dolarów.

Spadek wydatków wojskowych USA w 2025 r., jak spodziewają się eksperci think tanku, był prawdopodobnie krótkotrwałym zjawiskiem. Odnotowując, że amerykański Kongres w tym roku zatwierdził na wydatki wojskowe ponad 1 bln dolarów, oczekują, że w 2027 r. wzrosną one do 1,5 bln dolarów.

Liderzy wydatków na wojsko

Pomimo ograniczenia nakładów na zbrojenia w 2025 r. USA należą obok Chin i Rosji do państw najwięcej wydających na wojsko. W sumie w ub.r. trzy kraje wydały na cele wojskowe łącznie 1,48 bln dolarów, co stanowiło 51 proc. światowych wydatków militarnych.

Zdaniem analityków SIPRI głównym czynnikiem zwiększenia inwestycji zbrojnych na świecie był w ub.r.14-procentowy wzrost wydatków w Europie, do poziomu 864 mld dolarów. Wskazali oni na fakt, że większe nakłady militarne europejskich członków NATO doprowadziły do najszybszego rocznego wzrostu wydatków zbrojeniowych w krajach Europy Zachodniej i Środkowej od czasu zakończenia zimnej wojny w 1991 r.

„Zważywszy na skalę obecnych kryzysów, a także długoterminowe cele wielu państw w obszarze wydatków militarnych, tendencja wzrostowa powinna utrzymać się zarówno w 2026 r., jak i później” – przewiduje SIPRI.

Źródło PAP
