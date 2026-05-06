Zdjęcia Giorgii Meloni w samej bieliźnie. Premierka Włoch: To deepfake

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 12:36
Giorgia Meloni/PAP
Premierka Włoch Giorgia Meloni ostrzegła, że w internecie krążą sfabrykowane przy użyciu sztucznej inteligencji jej zdjęcia w bieliźnie. Jak napisała na portalu społecznościowym, publikacja takiego wizerunku, tzw. deepfake'a, to "niebezpieczne narzędzie, ponieważ może oszukać, zmanipulować i zaatakować każdego".

Szefowa włoskiego rządu podkreśliła, że takie fałszywe jej zdjęcia w bieliźnie są rozsyłane w sieci jako prawdziwe przez niektórych jej przeciwników. Przytoczyła komentarz jednego z nich, który napisał, że to „haniebne, że prezes Rady Ministrów pokazuje się w takiej sytuacji".

Meloni: To deepfake stworzony przez AI

Meloni zaznaczyła wyraźnie w swoim wpisie: "To fałszywe zdjęcie, wygenerowane przy użyciu AI".

"Deepfake to niebezpieczne narzędzie, ponieważ może oszukać, zmanipulować i zaatakować każdego. Ja się mogę bronić. Wielu innych nie" – napisała premierka.

Meloni: Dziś ja, jutro może to spotkać każdego

Podkreśliła również, że jedna reguła powinna zawsze obowiązywać: "Trzeba sprawdzać zanim się uwierzy i uwierzyć zanim się rozpowszechni"; "bo dzisiaj spotyka to mnie, a jutro może spotkać każdego".

Włoskie media przypominają, że pięć lat temu, gdy Meloni stała na czele opozycyjnej wówczas partii Bracia Włosi, jej twarz została wykorzystana w nagraniu, opublikowanym na stronie z materiałami pornograficznymi. Ustalono, że sprawcami byli ojciec i syn z Sardynii, którzy stanęli za to przed sądem.

Surowe kary we Włoszech za deepfaki

We wrześniu 2025 roku Włochy jako pierwszy kraj Unii Europejskiej przyjął kompleksową ustawę regulującą wykorzystanie sztucznej inteligencji; wprowadzono kary więzienia dla osób używających tej technologii w celu wyrządzania szkody innym, w tym do tworzenia tzw. deepfake'ów.

Źródło PAP
