Dziennik Gazeta Prawana logo

Rząd PiS z Grzegorzem Braunem? "Takie jest stanowisko Stanów Zjednoczonych"

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
28 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Grzegorz Braun
Rząd PiS z Grzegorzem Braunem? "Takie jest stanowisko rządu Stanów Zjednoczonych"/PAP
Nie wyobrażamy sobie przyszłego rządu Polski z udziałem formacji Brauna. Takie jest stanowisko rządu Stanów Zjednoczonych - powiedziała w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Ellen Germain, wysłanniczka administracji USA ds. Holokaustu.

Ellen Germain wzięła udział w obchodach 85. rocznicy zbrodni w Jedwabnem. Odniosła się m.in. do zachowań środowisk związanych z Grzegorzem Braunem, które zakłócały uroczystości. My w Stanach bardzo poważnie traktujemy pierwszą poprawkę do Konstytucji zapewniającą wolność wypowiedzi. Najlepszą odpowiedzią na mowę nienawiści jest edukacja - powiedziała.

"Takie jest stanowisko rządu Stanów Zjednoczonych"

Skomentowała niedawne słowa amerykańskiego ambasadora w Polsce Toma Rose'a, który powiedział, że nie wyobraża sobie utworzenia po wyborach w 2027 r. rządu z udziałem ugrupowania Grzegorza Brauna. Ocena polskiej polityki nie jest moim zadaniem, zajmuję się sprawami Holokaustu. Jednak czytałam ten wywiad i w pełni zgadzam się ze słowami ambasadora. Takie jest stanowisko rządu Stanów Zjednoczonych. Nie wyobrażamy sobie przyszłego rządu Polski z udziałem formacji Brauna - stwierdziła Ellen Germain.

Rocznica zbrodni w Jedwabnem

Ellen Germain odniosła się także do rocznicy zbrodni w Jedwabnem. Przez Polskę przetoczyła się wielka debata o tym, co się stało w Jedwabnem, kto był za to odpowiedzialny. Instytut Pamięci Narodowej (IPN) przeprowadził w tej sprawie badania i doszedł do jednoznacznego wniosku, że sprawcami byli Polacy. Kiedy więc pojawia się bardzo głośny ruch, który dąży do rewizji historii, rozpowszechnia kłamstwa, jest ważne, aby ktoś taki, jak ja, wyraził swój sprzeciw poprzez swoją obecność - powiedziała w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PiSGrzegorz BraunUSArząd
Powiązane
Grzegorz Braun
"Pani jest jedynie tłumikiem na końcu lufy". Braun ukarany za słowa o Kai Kallas
PE
Obajtek, Jaki, Braun i Buczek pozbawieni immunitetów przez PE. Co dalej?
Grzegorz Braun
Grzegorz Braun bez immunitetu. Parlament Europejski podjął decyzję
Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRząd PiS z Grzegorzem Braunem? "Takie jest stanowisko Stanów Zjednoczonych" »
Zobacz
|
Czy obcinać liście piwonii po przekwitnięciu?
Kiedy ścinać liście piwonii? Czy ścinać liście piwonii po przekwitnięciu?
Ręka trzymająca pistolet dystrybutora paliwa z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny E10 (Pb95) do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 13 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
KE, UE
Fiasko rozmów w UE ws. nałożenia pilnych sankcji na Rosję. Trzy państwa się wyłamały
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał ostateczną datę, za brak słony mandat
Politechnika Krakowska
Krakowska uczelnia podała pierwsze wyniki rekrutacji. Te kierunki okazały się hitem
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj