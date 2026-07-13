Pojazdy wojskowe na ulicach. Dowództwo Operacyjne RSZ wydało ważny komunikat

W dniach 13–14 lipca 2026 r. pododdziały Wojska Polskiego realizują planowe szkolenia na północno-wschodnim obszarze kraju. Żołnierze doskonalą swoje zdolności bojowe, co stanowi regularny element ich działalności szkoleniowej. Operacja obejmuje przemieszczanie się dużych grup jednostek, co mieszkańcy mogą odczuć w codziennym ruchu drogowym.

Zachowaj ostrożność na drogach

Kolumny pojazdów wojskowych będą poruszać się po drogach publicznych w wyznaczonych rejonach. Dowództwo Operacyjne RSZ prosi kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu tras, którymi przejeżdżają wojskowe ciężarówki i maszyny bojowe. Zwiększony ruch sprzętu ciężkiego wymaga od cywilów większej uwagi.

Dlaczego nie wolno publikować zdjęć?

Armia wystosowała bardzo ważny apel do wszystkich obywateli, którzy zauważą ruch wojsk. Dowództwo kategorycznie prosi o:

Niepublikowanie w mediach społecznościowych zdjęć, filmów oraz informacji o lokalizacji wojska.

Rozwagę, ponieważ upublicznione materiały mogą posłużyć obcym podmiotom do celów rozpoznawczych lub działań dezinformacyjnych.

Bezpieczeństwo operacji zależy od tego, czy informacje o ruchach jednostek pozostaną niejawne. Wojsko Polskie podkreśla, że zachowanie dyscypliny informacyjnej to obecnie kluczowy element obronności kraju.