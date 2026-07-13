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Pojazdy wojskowe na ulicach. Dowództwo Operacyjne RSZ wydało ważny komunikat

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 10:08
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Polski czołg Leopard przed paradą na ulicy w Warszawie
Wojsko na drogach publicznych. Armia apeluje: Nie publikuj zdjęć sprzętu/Shutterstock
Dziś i jutro mieszkańcy północno-wschodniej Polski zobaczą na drogach większą liczbę pojazdów wojskowych. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych prowadzi planowe szkolenia, które mają utrzymać gotowość bojową naszych jednostek. Wojsko apeluje do cywilów o ostrożność i przypomina o zakazie publikowania zdjęć sprzętu w mediach społecznościowych.

W dniach 13–14 lipca 2026 r. pododdziały Wojska Polskiego realizują planowe szkolenia na północno-wschodnim obszarze kraju. Żołnierze doskonalą swoje zdolności bojowe, co stanowi regularny element ich działalności szkoleniowej. Operacja obejmuje przemieszczanie się dużych grup jednostek, co mieszkańcy mogą odczuć w codziennym ruchu drogowym.

Zachowaj ostrożność na drogach

Kolumny pojazdów wojskowych będą poruszać się po drogach publicznych w wyznaczonych rejonach. Dowództwo Operacyjne RSZ prosi kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu tras, którymi przejeżdżają wojskowe ciężarówki i maszyny bojowe. Zwiększony ruch sprzętu ciężkiego wymaga od cywilów większej uwagi.

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Dlaczego nie wolno publikować zdjęć?

Armia wystosowała bardzo ważny apel do wszystkich obywateli, którzy zauważą ruch wojsk. Dowództwo kategorycznie prosi o:

  • Niepublikowanie w mediach społecznościowych zdjęć, filmów oraz informacji o lokalizacji wojska.
  • Rozwagę, ponieważ upublicznione materiały mogą posłużyć obcym podmiotom do celów rozpoznawczych lub działań dezinformacyjnych.

Bezpieczeństwo operacji zależy od tego, czy informacje o ruchach jednostek pozostaną niejawne. Wojsko Polskie podkreśla, że zachowanie dyscypliny informacyjnej to obecnie kluczowy element obronności kraju.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Wojsko Polskiedorszszkolenie
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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