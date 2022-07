"Codziennie Rosja zabija cywilnych mieszkańców, zabija ukraińskie dzieci, kieruje rakiety na obiekty cywilne, gdzie nie ma nic wojskowego" - napisał Zełenski na Telegramie. "Czym to jest, jeśli nie otwartym aktem terroryzmu? To nie są ludzie. To państwo-zabójca. Państwo–terrorysta" - podkreślił Zełenski.

Rośnie liczba ofiar ataku

O co najmniej 17 ofiarach śmiertelnych ataku rakietowego w Winnicy informuje w czwartek biuro prokuratora generalnego Ukrainy. Wśród zabitych jest dwoje dzieci. Media informują za policją o co najmniej 90 rannych.