W sprawie cywilnej wytoczonej przez biuro prokurator James, Trump, a także jego troje dzieci i konglomerat Trump Organization są oskarżeni o serię oszustw. Pozwano ich o 250 mln dolarów, grozi im też zakaz prowadzenia firmy w Nowym Jorku. Wszyscy stanowczo zaprzeczają postawionym zarzutom.

Odmowa zeznań

"Podczas gdy zeznania pod przysięgą nie były publiczne, osoby znające procedurę powiedziały, że Trump odpowiadał na pytania, nie dochodząc swojego prawa do odmowy samooskarżenia. (…) Latem 2022 roku Trump (odmawiał) powołując się na swoje prawo wynikające z piątej poprawki (do konstytucji USA) setki razy w ciągu czterech godzin" - podał "New York Times".

Pewna data procesu

Proces w sprawie cywilnej ma się odbyć 2 października. Sędzia sądu stanowego w tej sprawie Arthur Engoron odrzucił wielokrotne próby adwokatów Trumpa przesunięcia tej daty.

Zeznania pod przysięgą

Jedna z prawniczek Trumpa Alina Habba podkreśliła, że jej klient odpowiedział w czwartek na wszystkie pytania. Jak mówiliśmy od pierwszego dnia, nie ma absolutnie żadnej sprawy, o której mówi prokuratura - argumentowała.

Według stacji CBS News Trump i jego zespół prawny przybyli do biura prokurator James krótko przed godz. 10 rano i pozostali w budynku przez około osiem godzin. Nie jest jasne, jak długo Trump brał udział w przesłuchaniach, ale zgodnie z prawem stanu Nowy Jork zeznania mogą trwać maksymalnie siedem godzin. Zazwyczaj obejmują one kilka przerw, w tym na lunch - podała CBS News.

Czwartkowe zeznania pod przysięgą stanowiły pierwszy powrót Trumpa do Nowego Jorku od 4 kwietnia, kiedy w sprawie karnej na Manhattanie został postawiony w stan oskarżenia pod 34 zarzutami fałszowania dokumentacji biznesowej związanej z płatnościami tzw. hush money, przekazywanymi komuś dla zachowania pewnych informacji w tajemnicy. Gwiazda filmów dla dorosłych Stormy Daniels miała jakoby otrzymać 130 tys. dolarów przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku w zamian za milczenie na temat rzekomego wcześniejszego romansu z Trumpem, który temu zaprzecza.

Start w wyborach w 2024 roku

CBS News przypomina, że Trump oznajmił, iż nie zrezygnuje z ubiegania się o urząd prezydenta USA w 2024 roku, nawet jeśli zostanie skazany za przestępstwa w sprawie karnej.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski