Rosyjskie media intensywnie prowadzą propagandę, skupiając się na Polsce.

Rosyjska propaganda uderza w Polskę

W rosyjskiej telewizji Warszawa została oskarżona o podstępne plany. Zaznaczono, że mimo zmiany rządu w Polsce, sytuacja nie uległa zmianie. Może wydawać się, że władza jest inna, ale jest tak samo antyrosyjska jak poprzednia. Teraz mówią, że jeśli Rosja pokona Ukrainę, to Polska będzie następna - zauważył jeden z gości.

Reklama

Następnie wyjaśnił przyczyny rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wspominając o domniemanym “naruszaniu praw dziesiątek milionów Rosjan”. Chciałbym zaznaczyć, że Warszawa nie atakuje terenów na Ukrainie, na których mieszkają Rosjanie. Dlatego nie ma powodu do naszej interwencji - kontynuował. W końcu doszedł do sedna: Jednak Polska stanowi poważne zagrożenie dla obwodu kaliningradzkiego i naszego strategicznego sojusznika, Białorusi - dodał. Na koniec propagandysta stwierdził, że zagrożenie wymaga odpowiedzi. Rosja musi wspólnie z Białorusią odpowiedzieć na to wyzwanie - zapewnił.

Reklama

Heraszczenko: Polsko, uważaj

Nagranie udostępnił doradca szefa MSW Ukrainy, Anton Heraszczenko. Polityk napisał: “Polsko, uważaj!”.