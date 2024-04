Izraelska policja poinformowała, że w wyniku poniedziałkowego ataku terrorystycznego w Jerozolimie zostały ranne trzy osoby.

Z komunikacji policji wynika, że do zdarzenia doszło rano na ulicy Techelet Mordechai. Palestyńczycy wjechali samochodem w trzech Izraelczyków, którzy odnieśli niewielkie obrażenia. Sytuacja przybrała jednak niebezpieczny obrót, kiedy uzbrojeni terroryści wyszli z pojazdu i próbowali strzelać do poszkodowanych - relacjonowała gazeta "The Jerusalem Post".

Reklama

Nagranie z monitoringu, obrazujące całą sytuację, opublikowała agencja Reutera.