Wnioski o uchylenie immunitetów politykom PiS przekazał przewodniczącej PE prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jednak zgodnie z regulaminem europarlamentu dopiero w momencie oficjalnego odczytania ich przez Metsolę, czyli podczas oficjalnej inauguracji sesji w poniedziałek krótko po godz. 17, zostały one uznane za skutecznie dostarczone.

Wnioski dotyczą też europosłów z Niemiec i Węgier

Poza wnioskami o uchylenie immunitetów Polaków szefowa PE otrzymała również wniosek od organów niemieckich o uchylenie immunitetu europosła Petera Bystrona z Alternatywy dla Niemiec (AfD) oraz wniosek Węgrów o odebranie ochrony socjaldemokratce Klarze Dobrev. Jak zapowiedziała Metsola, wszystkie wnioski zostały przekazane do rozpoznania w komisji prawnej PE (JURI).

Zgodnie z procedurami wnioski muszą teraz zostać ocenione na posiedzeniu JURI pod względem formalnym i - jeśli zajdzie taka potrzeba - uzupełnione o brakujące dokumenty. Do każdej ze spraw zostanie powołany sprawozdawca.

Wszystko zależy od kandydatów na komisarzy

Jak usłyszała PAP w źródłach unijnych, istnieje możliwość, że sprawozdawcy zostaną wyłonieni już w przyszłym tygodniu. Wszystko zależeć będzie od tego, czy Ursuli von der Leyen uda się przedstawić w terminie - czyli we wtorek rano - pełną listę kandydatów na komisarzy. Jeśli tak, JURI będzie musiała najpierw skupić się na weryfikacji kandydatów na komisarzy, w tym ocenie zgodności ich oświadczeń majątkowych, a dopiero później będzie mogła zająć się sprawami immunitetowymi.

W kolejnym kroku eurodeputowani, których dotyczą wnioski, poproszeni zostaną przez komisję o złożenie wyjaśnień. Ta, po debacie uwzględniającej materiał dowodowy oraz wyjaśnienia posłów, opracuje projekt sprawozdania wraz z zaleceniem i przekaże go przewodniczącej PE. Całość zakończy się głosowaniem plenarnym podczas jednej z sesji Parlamentu, gdzie PE zagłosuje nad uchyleniem immunitetów. Decyzja następnie zostanie publicznie ogłoszona i przekazana zainteresowanym stronom.

Jakich spraw dotyczą wnioski?

Wniosek o uchylenie immunitetów Wąsika i Kamińskiego wpłynął do PE jeszcze pod koniec lipca. Prokuratura zarzuciła im niezastosowanie się do prawomocnego wyroku o zakazie pełnienia funkcji publicznych. Wniosek w sprawie Dworczyka trafił do szefowej PE pod koniec sierpnia i związany jest z zarzutami o udział polityka w tzw. aferze mailowej. Wniosek dotyczący Adama Bielana wpłynął do PE jako ostatni w ubiegłym tygodniu; dotyczy nieprawidłowości związanych z wydatkowaniem pieniędzy w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

PE poprzedniej kadencji uchylił immunitety m.in. czworgu polskich europosłów: Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Patrykowi Jakiemu i Tomaszowi Porębie w związku z rozpowszechnianiem przez nich spotów antyimigranckich w trakcie kampanii przed wyborami samorządowymi w 2018 roku.