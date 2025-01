Kiedy zaprzysiężenie Donalda Trumpa? Data, godzina, miejsce

Zaprzysiężenie Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych odbędzie się w poniedziałek, 20 stycznia 2025 roku. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12:00 czasu lokalnego, czyli o godzinie 18:00 czasu polskiego. Uroczysta ceremonia będzie miała miejsce na Kapitolu w Waszyngtonie.

Zaprzysiężenie Trumpa na prezydenta USA ma odzwierciedlać jego powrót na najważniejszy urząd USA. Wydarzenia inauguracyjne będą trwały 4 dni. Rozpoczną się już w sobotę, 18 stycznia i potrwają do wtorku, 21 stycznia. Uroczystości, w których będzie uczestniczyć wielu przedstawicieli państw i organizacji, zaplanowano co do minuty i mają być one zorganizowane z dużym rozmachem.

Przypomnijmy, że Donald Trump był już prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 2017–2021 (wówczas był 45. prezydentem USA). Jego powrót na fotel głowy państwa jest historyczny, ponieważ podobna sytuacja, kiedy ten sam człowiek ponownie objął urząd prezydenta, dotychczas miała miejsce tylko raz w historii USA. Politykiem, który sprawował dwie kadencje, był Grover Cleveland, który był 22. i 24. prezydentem. Rządził Stanami Zjednoczonymi w latach 1885-1889 i 1893-1897.

Zaprzysiężenie Donalda Trumpa - gdzie oglądać transmisję?

Zaprzysiężenie Donalda Trumpa będzie można oglądać na żywo w telewizji na kanałach: TVP Info, TVN24 i Polsat News. Transmisję zaplanowano również w internecie na oficjalnym kanale Białego Domu na YouTube.