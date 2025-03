FIFA i UEFA wykluczyły Rosję ze swoich rozgrywek

Piłkarska reprezentacja Rosji i tamtejsze kluby od czasu wybuchu wojny w Ukrainie nie grają, żadnych oficjalnych meczów w ramach rozgrywek organizowanych przez UEFA i FIFA. "Sborna" została z nich wykluczona. Władze światowej i europejskiej piłki zostały do takiej decyzji w pewien sposób przymuszone, bo wiele piłkarskich federacji zapowiedziało bojkot meczów z Rosjanami. Pierwszym związkiem, który złożył taką deklarację był PZPN. Biało-czerwoni mieli zmierzyć się z narodową drużyną Rosji w barażach do mistrzostw świata.

Te kraje wpisały się na listę hańby

Niestety nie wszyscy potrafią zachować się przyzwoicie. Kilka krajów wyłamało się z bojkotu meczów z piłkarską drużyną pochodzącą z kraju rządzonego przez Władimira Putina. Na liście hańby znalazły się Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Iran, Irak, Katar, Kamerun, Kenia oraz Kuba.

Granada zagra z Rosją w Moskwie

Teraz do tego grona dołączy Grenada. Portal Sport.ru podał, że 19 marca dojdzie do towarzyskiego meczu obu reprezentacji. Grenada to małe państwo wyspiarskie na Morzu Karaibskim, którego populacja liczy około 114 tysięcy mieszkańców. Reprezentacja zajmuje 174. miejsce w rankingu FIFA. Spotkanie odbędzie się 19 marca na stadionie VTB Arena w Moskwie - informują rosyjskie media.

Przypomnijmy, że na letnich igrzyskach olimpijskich w Paryżu rosyjscy sportowcy mogli startować pod neutralną flagą. Podobnie będzie prawdopodobnie na zimowych igrzyskach w Mediolanie w 2026 roku.