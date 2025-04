Konklawe 2025: Wybór następcy Franciszka rozpocznie się 7 maja

W poniedziałek Watykan ogłosił, że konklawe rozpocznie się 7 maja. Prawo wyboru nowego papieża ma 135 kardynałów.

Watykaniści typują "papabile": Kto ma szanse na tron Piotrowy?

W czasie wtorkowej konferencji prasowej poświęconej konklawe omówiono m.in. sylwetki podawanych przez watykanistów "papabile", czyli kardynałów, którzy są ewentualnymi kandydatami na nowego papieża.

Dziennikarz działu zagranicznego KAI Paweł Bieliński spośród włoskich kardynałów wymienił kard. Pietro Parolina, sekretarza stanu za pontyfikatu papieża Franciszka, jego najbliższego współpracownika, który "świetnie rozumiał linię tego pontyfikatu, bo ją współkształtował zarówno jeśli chodzi o kwestie wewnątrzkościelne, jak i dyplomację".

Stolica Apostolska to nie tylko biskup Rzymu, który rządzi Kościołem, ale to także państwo kościelne, które ma swoją dyplomację aktywną na arenie międzynarodowej. I kard. Parolin był w jakimś sensie twarzą tego, co było troszkę kontestowane w niektórych kręgach, czyli stosunku do wojny w Ukrainie, do porozumienia z Chińską Republiką Ludową. Te rzeczy, myślę, kardynałowie też będą brali pod uwagę - ocenił ekspert.

Zwrócił także uwagę, że kard. Parolin ma 70 lat, więc ponownie byłby to pontyfikat kilkunastoletni. Dodał, że drugim kandydatem, który również skończył w tym wieku jest Matteo Zuppi, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch.

W ocenie eksperta jest to "dobry duszpasterz, aktywny medialnie mający dar słowa i on bardzo mocno związany ze Wspólnotą Sant'Egidio (wspólnotą Świętego Idziego) bardzo aktywną w dyplomacji Stolicy Apostolskiej, która niejednokrotnie pośredniczyła w różnych negocjacjach pokojowych". Zwrócił uwagę, że wielkim sukcesem tej dyplomacji, w której osobiście uczestniczył kard. Zuppi, jeszcze jako zwykły ksiądz, było doprowadzenie ponad 30 lat temu do zakończenia wojny domowej w Mozambiku.

Młody kardynał Pizzaballa z Jerozolimy

Jako trzeciego włoskiego kandydata na papieża Bieliński wymienił mającego 60 lat patriarchę łacińskiego Jerozolimy, kard. Pierbattista Pizzaballa OFM. Jego wiek oznacza, że nowy pontyfikat mógłby mieć nawet ćwierć wieku, więc nie wiadomo, czy na to się zgodzą kardynałowie elektorzy - powiedział. Ocenił, że "kard. Pizzaballa jest bardzo potrzebny w Jerozolimie, żeby utrzymać status quo tamtejszego Kościoła". Żaden miejscowy duchowny nie był w stanie tego zrobić, ponieważ byli zbytnio zaangażowani politycznie po jednej ze stron konfliktu, który trwa w Ziemi Świętej. A Pizzaballa stoi ponad tym. Mówi świetnie i po hebrajsku, i po arabsku - powiedział.

W drugiej grupie watykaniści wymieniają sekretarza generalnego Synodu Biskupów, jednego z głównych promotorów reform Franciszka 68-letniego kard. Mario Grecha z Malty oraz kard. Jean-Claude Hollericha SJ (jezuitę) z Luksemburga. W sierpniu br. skończy 67 lat, był relatorem generalnym i to do niego należało podsumowywanie osiągnięć synodu - zaznaczył Bieliński.

"Azjatycki Franciszek" z doświadczeniem w ewangelizacji

Z kolei trzecią grupę - mówił Bieliński - stanowią kardynałowie z różnych stron świata, którzy w taki czy inny sposób wyróżniają się w życiu Kościoła. Wśród nich ważne miejsce zajmuje kard. Luis Antonio Tagle z Filipin, który w czerwcu skończy 67 lat nazywany początkowo azjatyckim Wojtyłą, a obecnie azjatyckim Franciszkiem" - powiedział. Przypomniał, że Franciszek mianował go pro-prefektem Dykasterii ds. Ewangelizacji, ponieważ po reformie Kurii Rzymskiej papież sam stanął na czele tej dykasterii.

Za czasów Jana Pawła II kard. Tagle trafił do Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Z kolei Franciszek mianował go szefem Caritas Internationalis 2015–2022 oraz szefem Międzynarodowej Federacji Biblijnej. Tagle mówi płynnie kilkoma językami i ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą - wskazał.

Powiedział, że w przypadku kandydatów z Afryki najczęściej wymieniany jest kard. Robert Sarah przewodniczący Konferencji Episkopatu Gwinei w latach 1985–2001, sekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów w latach 2001–2010, w latach 2010–2014 przewodniczący Papieskiej Rady "Cor Unum" zaś w latach 2014–2021 prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Uchodzi za kardynała bardzo ortodoksyjnego, jeśli chodzi o nauczanie Kościoła, a jednocześnie bardzo zatroskanego o wymiar ewangelizacyjny. Zależy mu, żeby Kościół nie rozmył się w morzu sekularyzacji. (...) Jego minusem jest to, że ma 80 lat i byłby to bardzo krótki pontyfikat - ocenił.

Nieoczekiwany zwycięzcą konklawe?

Według Bielińskiego nieoczekiwanym zwycięzcą konklawe może zostać 65-letni kard. Fridolin Ambongo Besungu metropolita kinszaski (Kongo) i przewodniczący Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru.

"Duchowny wypowiada się bardzo ostro na tematy polityczne dotyczące zarówno jego ojczyzny, ale też krytykuje panujący wciąż w Afryce neokolonializm ze strony wielu krajów zachodnich; wykorzystywanie +za psie pieniądze+ zasobów Afryki" - powiedział.

Ekspert dodał, że w ostatnim czasie zasłynął wizytą w Rzymie i uzyskaniem zgody od papieża na zwolnienie Afryki ze stosowania deklaracji Dykasterii Nauki Wiary dot. błogosławieństwa dla osób homoseksualnych. "Dla wielu kardynałów może to też być argument za głosowaniem na niego, bo nie tylko ma jasne poglądy, zarówno kościelne, jak i społeczne, ale potrafi je przeforsować w Watykanie.

Dziennikarz KAI zwrócił uwagę, że ostatnio coraz częściej mówi się też o dwóch kardynałach z Europy, to polski kardynał Konrad Krajewski, a także arcybiskup Marsylii Jean-Marc Avelin. W grudniu skończy on 65 lat jest specjalistą od dialogu z islamem europejskim, który jest dzisiaj w Kościele jedną z najistotniejszych spraw.

Jaki papież dla współczesnego Kościoła? Opinie ekspertów

Zapytany jakiego papieża potrzebuje współczesny Kościół, Bieliński wskazał na papieża ewangelizatora, który potrafi się komunikować ze światem. Potrzebny byłby też papież, który jednak jasno, bez dwuznaczności przedstawia doktrynę katolicką, bo to jest wołanie z różnych stron świata, ale nie oznacza to jego rezygnacji z miłosierdzia - podkreślił. Dodał, że trzeba będzie wówczas objąć duszpasterstwem ludzi, którzy tym wymaganiom nie są w stanie sprostać z powodu swojej życiowej sytuacji.

Natomiast ks. dr Przemysław Śliwiński, autor książki poświęconej konklawe, skomentował, że nie zdziwiłby się, gdyby wybór padł na kardynała o doświadczeniu dyplomatycznym, który jednocześnie będzie mądrym kontynuatorem linii papieża Franciszka.

Temat niepokojów społecznych, układu międzynarodowego, który w tej chwili przeżywa pewnego rodzaju poważne ruchy tektoniczne, zawirowania, może jednak wpłynąć na wybór papieża - ocenił duchowny.