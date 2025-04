Dziennikarz zapytał Donalda Trumpa, czy rozważa przekazanie Ukrainie większych zapasów broni, by pomóc jej zachować integralność terytorialną. Jest wiele rodzajów broni. Niekoniecznie musi to być broń palna. Może to być broń w postaci sankcji. Może to być broń w postaci działań bankowych. Może to być wiele innych rodzajów broni - powiedział prezydent USA.

Zapytany o to, czy jest coś, co mógłby zrobić Władimir Putin, odpowiedział krótko. Wiesz co? Teraz jestem po stronie Zełenskiego. Po chwili wyjaśnił, co miał na myśli. Niekoniecznie po stronie Zełenskiego, ale po stronie Ukrainy. Tak, trudno mi było z Zełenskim. Widzieliście to, kiedy siedział tutaj, w tym fotelu – powiedział, wspominając o spotkaniu z ukraińskim prezydentem w Gabinecie Owalnym, do którego doszło 28 lutego.

Trump: Putin chce zakończenia wojny

W wywiadzie dla ABC Trump odniósł się natomiast do swojego sobotniego wpisu w mediach społecznościowych, kiedy stwierdził, że Putin może go "podpuszczać" i ponieważ nie chce zakończenia wojny z Ukrainą. Pytany o to Trump nie wykluczył, że rosyjski dyktator "może go trochę podpuszczać".

Zaraz jednak dodał, że jego zdaniem Putin chce zakończenia wojny. Naprawdę tak myślę, że on tego chce - powiedział prezydent USA dziennikarzowi Terry'emu Moranowi. Myślę, że jego marzeniem było zajęcie całego kraju. Myślę, że ze względu na mnie, nie zrobi tego - powiedział. Sadzę jednak, że, powiedzmy, on mnie szanuje i uważam, że ze względu na mnie nie weźmie całej Ukrainy, ale jego pierwszą decyzją, wyborem, byłoby wzięcie całej Ukrainy - powiedział. Zapytany, czy ufa Putinowi, Trump stwierdził, że nie ufa wielu ludziom, w tym Moranowi, którego nazwał "nieuczciwym" dziennikarzem, który zadaje "fałszywe pytania".