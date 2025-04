Nowy kurs Niemiec w polityce migracyjnej

Polityk CDU zapowiedział zdecydowane działania mające na celu natychmiastowe ograniczenie nielegalnej migracji, w tym zawracanie migrantów bezpośrednio na granicy. Zaznaczył, że te działania będą ściśle koordynowane z sąsiadami Niemiec, a rozmowy w tej sprawie już trwają i spotykają się z szerokim poparciem.

Zaostrzenie polityki azylu

Na pytanie, czy nowe zasady obejmują również osoby ubiegające się o azyl, polityk CDU potwierdził, że od 6 maja, daty planowanego zaprzysiężenia lidera CDU Friedricha Merza na kanclerza, każdy, kto spróbuje nielegalnie przekroczyć granicę Niemiec, musi liczyć się z zawróceniem. Podkreślił, że zgodnie z obowiązującym prawem unijnym, wnioski o azyl powinny być składane w pierwszym kraju Unii Europejskiej, do którego dana osoba wjeżdża, a nie w kraju wybranym przez migranta. Nikt nie może ubiegać się o azyl w wybranym przez siebie kraju - stanowczo stwierdził polityk. Zgodnie z prawem unijnym musi to nastąpić tam, gdzie ktoś wjeżdża na teren Unii Europejskiej. Prawie nigdy nie są to Niemcy - dodał.

Francja i Polska w centrum uwagi

Polityk wyraził nadzieję na szybkie wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona i polskiego premiera Donalda Tuska w urzędzie kanclerskim. Podkreślił, że Francja, wraz z Polską, odgrywa kluczową rolę jako najważniejsi partnerzy Niemiec w Europie. Zadeklarował, że nowy rząd zamierza podjąć wszelkie możliwe kroki, aby wzmocnić i podnieść na wyższy poziom relacje z tymi dwoma krajami.

Wzmocnienie współpracy europejskiej w kwestiach migracji

Planowane działania mają na celu nie tylko ograniczenie nielegalnej migracji do Niemiec, ale także wzmocnienie współpracy europejskiej w tej kwestii. Polityk CDU podkreślił, że skuteczna polityka migracyjna wymaga spójnego i skoordynowanego podejścia na poziomie Unii Europejskiej. Dlatego też, rozmowy z sąsiadami Niemiec oraz kluczowymi partnerami, takimi jak Francja i Polska, mają kluczowe znaczenie.

Nadchodzące zmiany w polityce migracyjnej Niemiec stawiają przed nowym rządem szereg wyzwań. Kluczowe będzie znalezienie równowagi między ochroną granic a przestrzeganiem praw człowieka oraz zapewnienie sprawiedliwego i efektywnego systemu azylowego.