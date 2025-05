"Niewiarygodna ilość materiału spadła do doliny" - powiedział Matthias Ebener, rzecznik lokalnych władz w południowo-zachodnim kantonie Valais. Służby ratownicze odcięły drogę prowadzącą do wioski, ostrzegając, że teren jest nadal niebezpieczny.

90 proc. wioski uległo zagładzie

Na nagraniu wykonanym z drona przelatującego nad wioską położoną w dolinie Loetschental widać rozległą równinę błota i ziemi. Tylko na jej skraju można dostrzec szczątki zawalonych drewnianych domów. 90 proc. wioski uległo całkowitej zagładzie.

20 minut na ewakuację

Zamieszkane przez 300 osób Blatten zostało ewakuowane 19 maja, gdy geolodzy zidentyfikowali ryzyko lawinowe. Wielu mieszkańców straciło wszystko - mieli zaledwie 20 minut na ewakuację, przekazał szwajcarski nadawca RTS. "To kompletna katastrofa" - ocenił Franz Ruppen z władz kantonu. Jego zdaniem mieszkańcy nie spodziewali się, że może dojść do tak niszczącej lawiny. "Stało się coś nie do pomyślenia" - napisały w mediach społecznościowych władze gminy.

Efekt zmian klimatycznych

Zmiany klimatyczne powodują, że lodowce - zamarznięte połacie lodu - topnieją coraz szybciej. Topnieje również wieczna zmarzlina - zauważył portal BBC. Glacjolodzy monitorujący topnienie od lat ostrzegają, że niektóre alpejskie miasta i wioski mogą być zagrożone. Blatten nie jest pierwszą miejscowością, która została ewakuowana.

Za 100 lat nie będzie już szwajcarskich lodowców

Mieszkańcy wioski Brienz we wschodniej Szwajcarii zostali dwa lata temu ewakuowani, ponieważ zbocze góry nad ich miastem zaczęło się osuwać. Od tego czasu pozwolono im powracać tylko na krótkie okresy, przypomniał portal BBC. W 2017 roku w pobliżu wioski Bondo doszło do największego od ponad stu lat osuwiska, w wyniku którego zginęło ośmiu turystów, a wiele domów zostało zniszczonych.

Specjaliści obserwujący szwajcarskie lodowce obawiają się, że znikną one w ciągu stulecia, jeśli nie uda się utrzymać wzrostu globalnych temperatur na poziomie nie wyższym niż 1,5 stopnia Celsjusza powyżej temperatur sprzed epoki przemysłowej.