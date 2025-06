Ogólnorosyjskie zawody dla dzieci, które zaplanowano na 2026 rok, będą nosić nazwę "Piloci Przyszłości". Zgodnie z poleceniem Putina, minimalny wiek uczestników tych zawodów zostanie obniżony z 10 do 7 lat. Dzieci biorące udział w konkursach będą mogły otrzymywać stopnie i tytuły sportowe w dziedzinie wyścigów dronów.

Przewodniczący rady "Ruchu Pierwszych", Artur Orłow, oraz prezes Rosyjskiej Federacji Wyścigów Dronów, Ilja Gałajew, mają przedstawić prezydentowi raport z przygotowań do 1 października tego roku.

Obsługa dronów wprowadzona już w szkołach średnich

Warto przypomnieć, że już w 2023 roku w rosyjskich szkołach średnich wprowadzono do programu nauczania podstawy wojskowego wykorzystania dronów w ramach zajęć z przygotowania wojskowego (NWP). Uczniowie zapoznają się tam z rodzajami, przeznaczeniem, budową oraz parametrami technicznymi UAV, a także uczą się prowadzenia rozpoznania terenu i metod zwalczania wrogich dronów.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Reklama

"Ruch Pierwszych". Ma szykować na wojnę od małego

"Ruch Pierwszych" państwowa organizacja młodzieżowa powołana w grudniu 2022 roku z inicjatywy prezydenta Rosji Władimira Putina. Skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat, ma na celu kształtowanie postaw zgodnych z tzw. „tradycyjnymi rosyjskimi wartościami duchowymi i moralnymi”. W ramach działalności prowadzone są zajęcia edukacyjne, również o charakterze wojskowym, mające przygotować młodych Rosjan do służby w strukturach państwowych i siłach zbrojnych.

Członkowie ruchu biorą udział w spotkaniach z żołnierzami walczącymi na Ukrainie, wysyłają im listy i kartki z wyrazami wsparcia, a także uczą się obsługi dronów i sprzętu wojskowego. Organizowane są również gry terenowe symulujące działania zbrojne. Tego typu aktywność spotkała się z ostrą reakcją społeczności międzynarodowej – 23 lutego 2024 roku Rada Unii Europejskiej objęła organizację sankcjami, uznając ją za wspierającą działania Rosji podważające suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.