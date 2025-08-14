Niepokojące ruchy Rosjan. Zdjęcia satelitarne ujawniają przygotowania do testu nuklearnego

Zarówno amerykańscy analitycy, jak i źródła agencji Reuters potwierdzają, że na poligonie Pankowo na archipelagu Nowa Ziemia w pobliżu Morza Barentsa trwa wzmożona aktywność. Eksperci na zdjęciach satelitarnych zauważyli wzrost liczby personelu wojskowego, sprzętu, okrętów oraz samolotów, które mogą być związane zprzygotowaniami do testu Burewiestnika.

– Widzimy pełną aktywność, czyli zarówno ogromne ilości dostaw wspierających operacje, jak i ruchy w miejscu, z którego faktycznie wystrzeliwują rakiety – podkreślił Jeffrey Lewis z amerykańskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych. Reuters poinformował, że oprócz Instytutu Studiów Międzynarodowych, odrębną ocenę przygotowali także specjaliści z organizacji badawczo-analitycznej CNA.

Putin straszy świat "niezwyciężoną bronią". Media: Test przed spotkaniem z Trumpem

Znaczenie Burewiestnika w rosyjskiej strategii zbrojeniowej wzrosło, gdy Donald Trump ogłosił wstępne plany stworzenia "Złotej Kopuły" – systemu obrony przeciwrakietowej porównywanego do izraelskiej Żelaznej Kopuły. Władimir Putin w przeszłości mówił o Burewiestniku jako broni, która jest "niezwyciężona dla obecnych i przyszłych systemów obrony przeciwrakietowej". Prezydent Rosji twierdził również, że pocisk ma niemal nieograniczony zasięg i "nieprzewidywalną trajektorię lotu".

Prezydent USA Donald Trump w ostatnich wypowiedziach sugerował, że spotkanie z Putinem może być wstępem do kolejnej rundy negocjacji, tym razem z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. – Jest duża szansa, że zorganizujemy drugie spotkanie, które będzie bardziej produktywne niż pierwsze, ponieważ na pierwszym dowiem się, gdzie jesteśmy i co robimy – powiedział Trump.

– Jeśli pierwsze spotkanie pójdzie w porządku, zrobimy drugie. Chciałbym to zrobić niemal natychmiast i odbędziemy drugie krótkie spotkanie między prezydentem Putinem, prezydentem Zełenskim i mną, jeśli zechcą mnie tam widzieć. To byłoby spotkanie, na którym być może dałoby się to załatwić, ale pierwsze spotkanie tego nie załatwi – dodał amerykański przywódca.

Demonstracja siły na oczach całego świata przed rozmowami Putin – Trump

Analitycy podkreślają, że choć test Burewiestnika mógł być zaplanowany na długo przed ustaleniem daty spotkania w Alasce, jego termin może mieć znaczenie polityczne. Demonstracja możliwości strategicznych Rosji, tuż przed rozmowami z USA, mogłaby wzmocnić pozycję negocjacyjną Kremla.