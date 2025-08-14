Niepokojące ruchy Rosjan. Zdjęcia satelitarne ujawniają przygotowania do testu nuklearnego

Zarówno amerykańscy analitycy, jak i źródła agencji Reuters potwierdzają, że na poligonie Pankowo na archipelagu Nowa Ziemia w pobliżu Morza Barentsa trwa wzmożona aktywność. Eksperci na zdjęciach satelitarnych zauważyli wzrost liczby personelu wojskowego, sprzętu, okrętów oraz samolotów, które mogą być związane zprzygotowaniami do testu Burewiestnika.

Widzimy pełną aktywność, czyli zarówno ogromne ilości dostaw wspierających operacje, jak i ruchy w miejscu, z którego faktycznie wystrzeliwują rakiety – podkreślił Jeffrey Lewis z amerykańskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych. Reuters poinformował, że oprócz Instytutu Studiów Międzynarodowych, odrębną ocenę przygotowali także specjaliści z organizacji badawczo-analitycznej CNA.

Putin straszy świat "niezwyciężoną bronią". Media: Test przed spotkaniem z Trumpem

Znaczenie Burewiestnika w rosyjskiej strategii zbrojeniowej wzrosło, gdy Donald Trump ogłosił wstępne plany stworzenia "Złotej Kopuły" – systemu obrony przeciwrakietowej porównywanego do izraelskiej Żelaznej Kopuły. Władimir Putin w przeszłości mówił o Burewiestniku jako broni, która jest "niezwyciężona dla obecnych i przyszłych systemów obrony przeciwrakietowej". Prezydent Rosji twierdził również, że pocisk ma niemal nieograniczony zasięg i "nieprzewidywalną trajektorię lotu".

Prezydent USA Donald Trump w ostatnich wypowiedziach sugerował, że spotkanie z Putinem może być wstępem do kolejnej rundy negocjacji, tym razem z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. – Jest duża szansa, że zorganizujemy drugie spotkanie, które będzie bardziej produktywne niż pierwsze, ponieważ na pierwszym dowiem się, gdzie jesteśmy i co robimy – powiedział Trump.

Jeśli pierwsze spotkanie pójdzie w porządku, zrobimy drugie. Chciałbym to zrobić niemal natychmiast i odbędziemy drugie krótkie spotkanie między prezydentem Putinem, prezydentem Zełenskim i mną, jeśli zechcą mnie tam widzieć. To byłoby spotkanie, na którym być może dałoby się to załatwić, ale pierwsze spotkanie tego nie załatwi – dodał amerykański przywódca.

Demonstracja siły na oczach całego świata przed rozmowami Putin – Trump

Analitycy podkreślają, że choć test Burewiestnika mógł być zaplanowany na długo przed ustaleniem daty spotkania w Alasce, jego termin może mieć znaczenie polityczne. Demonstracja możliwości strategicznych Rosji, tuż przed rozmowami z USA, mogłaby wzmocnić pozycję negocjacyjną Kremla.