"Pentagon dyskretnie blokuje Ukrainie możliwość użycia taktycznych systemów rakietowych dalekiego zasięgu (ATACMS) do atakowania celów w głębi Rosji. Ogranicza to możliwości Kijowa w obronie przed inwazją Moskwy" - poinformował w sobotę "Wall Street Journal", powołując się na amerykańskich urzędników.

Ta decyzja USA mocno ogranicza działania Ukrainy. Pentagon ingeruje
Prezydent Ukrainy o broni długodystansowej

"Dziś, jeśli mam być szczery, wykorzystujemy naszą broń długodystansową własnej produkcji. I w ostatnim czasie, szczerze mówiąc, nie dyskutujemy o tym ze Stanami Zjednoczonymi. Kiedyś tak było, pamiętacie, kiedy były różne sygnały w sprawie naszych ataków w odpowiedzi na ich (Rosjan – PAP) ataki na naszą energetykę" – powiedział Zełenski.

Ukraina może być gotowa na ustępstwa. "Telegraph" o europejskim planie pokojowym

Zełenski dziękuje żołnierzom

Prezydent spotkał się z Carneyem w Kijowie z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Na wspólnej konferencji podziękował żołnierzom, którzy walczą w Donbasie, mówiąc o "pozytywnych wynikach" ich działań w tym regionie. "Dziś, w Dniu Niepodległości Ukrainy, chciałbym oddzielnie podziękować naszym żołnierzom. Mają bardzo dobre wyniki w uderzeniach na daleki dystans, wszyscy to widzą. I dzisiaj mamy bardzo, bardzo dobre wyniki w Donbasie. Dobre niespodzianki dla Ruskich, o których później poinformuje naczelny dowódca (ukraińskiej armii)" podkreślił prezydent Ukrainy.