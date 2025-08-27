Tragiczny wypadek w Alpach. Nie żyją dwie osoby

Tragiczne wieści ze Szwajcarii. W Alpach odnaleziono ciała dwóch osób, które najprawdopodobniej są Polakami. Jak podaje portal, informację tę potwierdził rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Paweł Wroński.

Co mogło się wydarzyć?

Ciała znaleziono na skalnej półce w masywie Weissmies. Służby podejrzewają, że to dwaj polscy wspinacze, którzy wyruszyli w góry z miejscowości Saas-Grund. Prawdopodobnie zostali porwani przez lawinę skalną, która zepchnęła ich do niższych partii gór.

Dziś ma się odbyć identyfikacja zwłok.