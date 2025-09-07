Agencja Reutera poinformowała - powołując się na anonimowe źródła w Białym Domu - że samoloty zostaną wykorzystane w operacjach przeciwko "wyznaczonym organizacjom narkotykowo-terrorystycznym, które działają na południowych Karaibach". Te operacje mają zostać przeprowadzone pod koniec przyszłego tygodnia.

Niemcy przerażone Nawrockim. 'Zaostrza ton wobec Tuska, który sprzyja Berlinowi'
Niemcy przerażone Nawrockim. "Zaostrza ton wobec Tuska, który sprzyja Berlinowi"

Zobacz również

Rośnie napięcie w regionie

Według Reutera decyzja ta może jeszcze bardziej zaostrzyć napięcie w regionie związane z rosnącą od czasu objęcia urzędu przez prezydenta Donalda Trumpa obecnością amerykańskich wojsk w regionie. Agencja przypomniała, że w ostatnich tygodniach USA wysłały na południowe Karaiby dodatkowe siły morskie. W sumie w regionie ma docelowo stacjonować siedem amerykańskich okrętów wojennych oraz łódź podwodna o napędzie atomowym z ponad 4,5 tys. marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej.

Reklama

Zginęło 11 osób

W poniedziałek wojska USA zaatakowały łódź, której załogę - według Waszyngtonu - stanowili członkowie wenezuelskiego gangu Tren de Aragua, który w lutym władze USA uznały za grupę terrorystyczną. Na pokładzie płynącej z Wenezueli łodzi miały być "ogromne ilości narkotyków". W ataku, którego bliższych okoliczności nie przedstawiono, zginęło 11 osób.

Aresztowano 475 pracowników fabryki Hyundaia w USA. Jest reakcja Korei Południowej
Aresztowano 475 pracowników fabryki Hyundaia w USA. Jest reakcja Korei Południowej

Zobacz również

"USA chcą zmienić władzę w Caracas"

Wenezuelski przywódca Nicolas Maduro oskarżył władze USA o próbę doprowadzenia "do zmiany władzy w Caracas poprzez groźby militarne". "Wenezuela stoi w obliczu największego zagrożenia, jakiego nasz kontynent doświadczył w ciągu ostatnich 100 lat: osiem okrętów z 1,2 tys. pocisków i jeden okręt podwodny celują w Wenezuelę. To nieuzasadnione, niemoralne, absolutnie przestępcze i krwawe zagrożenie"- stwierdził Maduro. Minister obrony USA Pete Hegseth powiedział natomiast, że prezydent Wenezueli jest w gruncie rzeczy "baronem państwa narkotykowego".

Putin popiera Maduro

"Jest to w pełni zgodne z interesami naszych przyjaznych narodów i zgodne z budową bardziej sprawiedliwego i demokratycznego porządku świata" - napisał w lipcu ub.r. Władimir Putin w gratulacjach przesłanych do Nicolasa Maduro, który wtedy wygrał w Wenezueli wybory prezydenckie. Wenezuelska opozycja kwestionowała wynik wyborów, podkreślano, że przeczy on całkowicie przedwyborczym sondażom.