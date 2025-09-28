Szef Pentagonu Pete Hegseth wezwał setki amerykańskich generałów i admirałów z całego świata, aby zebrali się w bazie Korpusu Piechoty Morskiej w Wirginii - poinformował "Washington Post". Dziennikarze dziennika podają również, że w Quantico będzie obecny również amerykański prezydent.

Sekretarz obrony Pete Hegseth wezwał do Wirginii wszystkich dowódców w randze generała brygady lub wyższej, także tych, którzy stacjonują w Europie, na Bliskim Wschodzie i w regionie Indo-Pacyfiku.

Zaniepokojeni wojskowi

Powodem zwołania setek amerykańskich dowódców wojskowych przez ministra wojny Pete'a Hegsetha do bazy w Quantico jest planowane przez szefa Pentagonu przemówienia na temat "etosu wojownika", nowej wizji resortu i standardów w wojsku - podała w piątek telewizja CNN i inne media. Plan zgromadzenia wywołał w czwartek zaniepokojenie w wojsku.

"Ministerstwo wojny" i pokaz siły

Według CNN, przemówienie w bazie piechoty morskiej pod Waszyngtonem, które ma wygłosić ma Hegseth, będzie dotyczyć nowej wizji resortu przemianowanego na "ministerstwo wojny". "Ma to być pokaz siły tego, jak wygląda teraz nowe wojsko pod rządami prezydenta" - powiedział CNN przedstawiciel Białego Domu. Wystąpienie Hegsetha, byłego prezentera telewizji Fox News, ma zostać nagrane i rozpowszechnione później przez Biały Dom. Hegseth od początku zapowiadał, że jednym z jego głównych celów jako szefa Pentagonu ma być wpojenie żołnierzom "etosu wojownika" i uczynienia armii bardziej "zabójczej".

Informacje o przyczynach zebrania potwierdził również „Washington Post”, który jako pierwszy napisał w czwartek o planach nagle zwołanego zgromadzenia niemal wszystkich generałów i admirałów stacjonujących na całym świecie. Pierwotnie dowódcom nie podano przyczyny bezprecedensowego zebrania, co wzbudziło w wojsku niepokój, spekulacje, a nawet o bezpieczeństwo zebrania wszystkich dowódców w jednym miejscu. Według dziennika, przemówienie odbędzie się we wtorek.

Generał o "przysiędze wierności wobec Hitlera"

Jeszcze w piątek były dowódca wojsk lądowych USA w Europie generał Ben Hodges napisał, że podobne zebranie miało miejsce w 1935 r. w Berlinie, kiedy niemieckim dowódcom kazano złożyć przysięgę wierności wobec Adolfa Hitlera, a nie konstytucji. "Fajna historia, generale" - odpowiedział z sarkazmem Hegseth we wpisie na portalu X.

Szef Pentagonu zapowiada czystki

Jak pisze „Washington Post”, mimo ujawnienia przyczyny spotkania, wśród dowódców nadal panują obawy dotyczące zwolnień czołowych dowódców. Hegseth już wcześniej zapowiedział plany redukcji liczby generałów o 20 proc. i dokonał szeregu zwolnień, w tym m.in. szefa wojskowej agencji wywiadowczej DIA. Doniesienia CNN sugerują, że obawy te mogą nie być bezpodstawne.