Pełnia księżyca w październiku 2025. Kiedy zobaczymy tzw. Superksiężyc?

Pełnia księżyca w październiku 2025 roku przypada na 7 października o godzinie około 5:47 czasu polskiego. Będzie to wyjątkowa pełnia, nazywana Superksiężycem, gdy Księżyc znajdzie się najbliżej Ziemi, dzięki czemu będzie jaśniejszy i większy niż zwykle. Pełnia będzie w znaku Barana i ma znaczenie astrologiczne, wiążące się z silnymi emocjami i motywacją do działania.

Czym jest Superksiężyc?

To nie będzie zwykła pełnia, lecz tzw. Superksiężyc. Oznacza to, że nasz naturalny satelita znajdzie się w punkcie perygeum, czyli najbliżej Ziemi na swojej orbicie. W rezultacie będzie wydawał się większy (nawet o 14 proc.) i jaśniejszy (o około 30 proc.) niż podczas przeciętnej pełni, oferując szczególnie widowiskowy widok. Ta pełnia otworzy jesienną serię Superksiężyców w 2025 roku.

Księżyc Myśliwych albo Żniwiarzy

Tradycyjnie październikowa pełnia bywa nazywana Księżycem Myśliwych (Hunter's Moon), ponieważ w dawnych czasach jej jasne światło ułatwiało polowania w okresie przygotowań do zimy. Ponieważ jest to pełnia najbliższa równonocy jesiennej, często bywa też nazywana Księżycem Żniwiarzy (Harvest Moon).

Z astrologicznego punktu widzenia pełnia nastąpi w znaku Barana, co symbolizuje czas silnej energii, zachęcający do śmiałego działania, manifestowania własnej woli i kończenia spraw wymagających determinacji. Może to być okres intensywnych emocji i napięcia, stawiający na pierwszym planie tematykę relacji i równowagi między potrzebami własnymi a partnera.

Dla obserwatorów nieba, październik 2025 roku będzie dodatkowo interesujący dzięki szczytom aktywności deszczów meteorów: Drakonidy osiągną maksimum 8 października, a Orionidy w nocy z 21 na 22 października. Pełnia i towarzyszące jej zjawisko Superksiężyca będą najlepiej widoczne wieczorem 6 oraz 7 października.