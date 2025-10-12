Prognoza pogody dla ucznia. Jak się ubrać? (Niedziela, 12.10.2025)

W ciągu dnia:

Jaka pogoda? Dominować będzie zachmurzenie , czyli słońce będzie schowane za chmurami. Tylko mieszkańcy wschodu Polski mogą liczyć na chwilowe, krótkie przejaśnienia.

Deszcz: Niestety, będą występować przelotne, lekkie opady deszczu. Nie będą to ulewy, ale mżawka lub lekki deszcz mogą zaskoczyć! Ryzyko jest nieco większe na Południu i Północnym Wschodzie kraju.

Temperatura: Będzie chłodno. Termometry wskażą przeważnie od 11 stopni Celsjusza (najzimniej na Suwalszczyźnie) do 14 stopni Celsjusza (np. w Warszawie, Gdańsku czy Szczecinie).

Wiatr: Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Uwaga! Na Wybrzeżu i na Wschodzie może być dość silny i porywisty, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie niższa.

W nocy (prognoza na poniedziałek)

Jeśli planujesz późne wyjście lub wracasz późno do domu, pamiętaj, że zrobi się bardzo zimno: temperatura spadnie do 4-7 stopni Celsjusza (cieplej nad morzem i na południu: 8-10 stopni Celsjusza).

Jak się ubrać w niedzielę, 12 października?

Najważniejsza zasada to ubranie na cebulkę! Ponieważ jest chłodno (11-14 stopni Celsjusza), pochmurno i może padać, potrzebujesz warstw:

Warstwa wewnętrzna: Koszulka z długim rękawem (lub T-shirt i na to bluza). Warstwa środkowa: Ciepła bluza, sweter lub polar. Warstwa zewnętrzna: Koniecznie ciepła kurtka! Najlepiej, aby była przeciwdeszczowa (wodoodporna), żeby nie zmoknąć przy przelotnych opadach. Dół: Długie spodnie. Akcesoria do plecaka: Parasol lub kaptur – niezbędne ze względu na możliwe opady deszczu. Czapka i szalik/komin – bardzo przydatne, zwłaszcza jeśli spędzasz czas na dworze w regionach, gdzie wiatr będzie porywisty (Wybrzeże, Wschód Polski). Chronią przed wyziębieniem.

Podsumowując: Ciepła kurtka, bluza i parasol to Twój zestaw obowiązkowy na tę niedzielę!