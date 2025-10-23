Prognoza pogody na czwartek, 23 października 2025 roku

Spodziewane jest duże zachmurzenie, ale z pojawiającymi się od czasu do czasu przejaśnieniami. Jedynie na południowym wschodzie kraju miejscami możliwe są większe rozpogodzenia. Na większości obszaru kraju wystąpi słaby deszcz, który na zachodzie może być chwilami umiarkowany.

Jaka temperatura w czwartek, 23 października?

Temperatura będzie najniższa na północnym wschodzie (około 10 stopni Celsjusza), w centrum osiągnie 15 stopni Celsjusza, a najwyższa na południu – aż 19 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty. Silniejszy, dość silny, będzie w rejonach podgórskich i nad morzem (porywy do 55 km/h). W Sudetach i Karpatach w ciągu dnia wiatr wzrośnie do silnego (40-50 km/h), z porywami do 70 km/h. Wysoko w górach porywy mogą osiągnąć nawet 120 km/h w Sudetach i 100 km/h w Karpatach. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych.

Jaka pogoda w nocy?

Noc upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, z większymi przejaśnieniami na wschodzie. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, które na zachodzie, w centrum i na południu mogą być umiarkowane, z sumą opadów dochodzącą do 20 mm. Nad ranem w wyższych partiach Sudetów i Karpat deszcz przejdzie w deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od 8 do 12 stopni Celsjusza. W kotlinach karpackich będzie chłodniej, około 6 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami dość silny (porywy do 55 km/h). W obszarach podgórskich okresami silny (40-45 km/h), z porywami do 80 km/h, południowy i południowo-wschodni. Nad ranem zacznie słabnąć i skręcać na zachodni. W górach wiatr będzie bardzo silny: porywy do 100 km/h w Beskidach, 120 km/h w Sudetach i 140 km/h w Tatrach.

Alerty IMGW na czwartek, 23 października 2025 roku

IMGW prognozuje wydanie alertów pierwszego stopnia z powodu silnego wiatru. Ostrzeżenia mogą objąć następujące regiony (głównie obszary podgórskie i górskie):