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Polityczna wizja jasnowidza Jackowskiego. Mówi o "podziale Polski za pokój"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
50 minut temu
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Jackowski
Polityczna wizja jasnowidza Jackowskiego. Mówi o "podziale Polski za pokój"/AKPA
Krzysztof Jackowski uchodzi za kontrowersyjnego jasnowidza. Jego przepowiednie wzbudzają wiele emocji, ale także ciekawią. Zwłaszcza te dotyczące Polski i jej przyszłości uchodzą za najbardziej interesujące, ale też niepokojące. W najnowszej wizji jasnowidz Jackowski mówi o "pokoju" i "podziale Polski". Co dokładnie ma na myśli?

Krzysztof Jackowski to najbardziej znany jasnowidz w Polsce. Pomaga rodzinom, które szukają zaginionych bliskich, bywa, że współpracuje również z policją. Od pewnego czasu jasnowidz z Człuchowa zamieszcza na swoim kanale na YouTubie wizje dotyczące przyszłości Polski.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego na 2026 rok. "Los Polski jest bardzo niepewny"
Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego na 2026 rok. "Los Polski jest bardzo niepewny"

Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. W Polsce nie będzie wojny?

Niektóre z przepowiedni dotyczących tego, co może się stać z naszym krajem, bywają niepokojące. Najnowsza wizja, którą podzielił się ze swoimi obserwatorami, jest nieco bardziej optymistyczna od poprzednich. Jasnowidz Krzysztof Jackowski nie snuje wizji konfliktu, wojny, czy zniszczeń w Polsce. Przewiduje jedynie, że wiele osób będzie opuszczać Polskę i sprzedawać swoje domy oraz mieszkania.

Polityczna przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. "Ludzie będą chcieli uciekać"

Mnie się kojarzy, że będzie coraz więcej nieruchomości sprzedawanych, że ludzie będą chcieli się wynosić stąd, wyjeżdżać, uciekać, zostawiać wszystko - przepowiada Jackowski. Jak twierdzi jasnowidz z Człuchowa będzie to paniczna reakcja ludzi na doniesienia o wojnie i wizje dotyczące konfliktu, który dotrze do Polski.

W swoich przepowiedniach na 2026 rok jasnowidz Jackowski widzi grupy ludzi, którzy "będą oskarżali rządzących o zdradę stanu, o zdradę Polski". Dziwną rzecz mi się kojarzy. Ci, którzy będą oskarżani o zdradę Polski, ci, którzy będą mówili, że to jest zdrada Polski, to niektórzy z nich najbardziej aktywni będą aresztowani. Czyli można powiedzieć, że będą więźniami politycznymi - mówi Jackowski.

Jasnowidz Jackowski i jego nowa wizja. Polska będzie podzielona?

Jasnowidz Jackowski wspomina również o dzieleniu Polski, choć jak zaznacza brzmi to niewiarygodnie. Będzie mowa o rozdzieleniu Polski. Za bezpieczeństwo i pokój trzeba będzie zapłacić podziałem terenu. Suwerenność Polski będzie podważona - mówi jasnowidz z Człuchowa.

Przyznaje, że on sam nie chce wierzyć w to, co mówi. My będziemy rozegrani politycznie. Polityka międzynarodowa nas rozdzieli. My będziemy zdradzeni. Oby była to tylko mroczna, niesprawdzona wizja. Fatalnie mi się to kojarzy - stwierdza.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polskakrzysztof jackowskiprzepowiedniajasnowidz jackowski
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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