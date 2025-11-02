Program "Taniec z Gwiazdami" rozpoczął się we wrześniu. To 30. jubileuszowa edycja tego tanecznego show, który obecnie emitowana jest przez Polsat. W niedzielę 2 listopada widzowie zobaczyli 8. odcinek programu. Na udział w tej edycji "Tańca z Gwiazdami" o Kryształową Kulę zdecydowali się:

Mikołaj "Bagi" Bagiński,

Maja Bohosiewicz,

Barbara Bursztynowicz,

Wiktoria Gorodecka,

Tomasz Karolak,

Lanberry,

Maurycy Popiel,

Marcin Rogacewicz,

Aleksander Sikora,

Katarzyna Zillmann.

Towarzyszący im tancerze to:

Michał Bartkiewicz,

Albert Kosiński,

Izabela Skierska,

Janja Lesar,

Kamil Kuroczko,

Michał Kassin,

Sara Janicka,

Piotr Musiałkowski,

Daria Syta,

Agnieszka Kaczorowska,

Magdalena Tarnowska.

"Taniec z gwiazdami". Kto już odpadł z programu?

Zanim program się rozpoczął z udziału zrezygnował Michał Czernecki. Aktor doznał kontuzji barku. Z show w kolejnych odcinkach pożegnali się Ewa Minge, która tańczyła z Michałem Bartkiewiczem a także Aleksander Sikora, któremu partnerowała Daria Syta i Lanberry z Piotrem Musiałkowskim. Z udziału w "Tańcu z Gwiazdami" zrezygnowała również z powodu kontuzji Maja Bohosiewicz. W ostatnim odcinku show odpadli Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska. Ich odejście z show wywołało sporo emocji.

"Taniec z Gwiazdami". Ile punktów zdobyli uczestnicy?

W 8. odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" uczestnicy jeden taniec wykonali w parach, drugi w trio. Towarzyszyli im zwycięzcy z poprzednich edycji show. Jako pierwsi Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko zatańczyli cha-chę. "Patrzę na ciebie jak na 100 proc. prawdę. (...) Ty masz całą prawdę!" - powiedział Tomasz Wygoda.

Ich taniec został oceniony na 40 punktów. Po nich na parkiecie zaprezentowało się pierwsze trio. Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin zatańczyli rumbę w towarzystwie Anety Zając. Otrzymali 23 punkty.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wykonały jive'a za którego dostały 37 punktów. Iwona Pavlović zarzuciła im brak rytmu, jednak Janja Lesar szybko stanęła w obronie Katarzyny Zillmann. "To mi się podoba! Że Janja walczy o swoją gwiazdę" - rzuciła Pavlović. Kolejny taniec, czyli paso doble Maurycego Popiela i Sary Janickiej oceniony został na 40 punktów. Rafał Mroczek jako gość specjalny zatańczył z parą Bagi i Magdalena Tarnowska. Za sambę otrzymali 32 punkty.

Tomasz Karola i Izabela Skierska zatańczyli paso doble. Ich taniec został oceniony na 32 punkty. Po tej parze na parkiecie zaprezentowało się kolejne trio, czyli Katarzyna Zillmann, Janja Lesar oraz Anita Sokołowska. Za taniec współczesny otrzymały 40 punktów. Barbara Bursztynowicz z Michałem Kassinem drugi raz na parkiecie zatańczyli quickstepa. "Basieńko i w końcu odpaliłaś wrotki. Czasami trzeba zatańczyć dobrze, ale czasami, jak mniej wychodzi, odwracasz uwagę od pewnych rzeczy i dziś to zrobiłaś kochana" - stwierdziła Iwona Pavlovic. Oceniono ich na 32 punkty.

Joanna Mazur towarzyszyła na parkiecie Wiktorii Gorodeckiej i Kamilowi Kuroczko. Za walca angielskiego otrzymali 40 punktów. Anna Mucha dołączyła z kolei do duetu Maurycy Popiel i Sara Janicka. Za walca wiedeńskiego dostali 36 punktów. Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magda Tarnowska wykonali foxtrota, za którego otrzymali 37 punktów.

Tomasz Karolak i Izabela Skierska zaprezentowali się w trio z Robertem Wabichem. Ich taniec oceniono na 31 punktów.

"Taniec z Gwiazdami". Kto odpadł z programu?

W ćwierćfinałowym odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" najwięcej punktów otrzymali Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Tym razem w 8. odcinku z programem "Taniec z Gwiazdami" pożegnali się Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin