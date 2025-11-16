Program "Taniec z Gwiazdami" rozpoczął się we wrześniu. To 30. jubileuszowa edycja tego tanecznego show, który obecnie emitowana jest przez Polsat. W niedzielę 16 listopada widzowie zobaczyli ostatni odcinek programu. Na udział w tej edycji "Tańca z Gwiazdami" o Kryształową Kulę zdecydowali się:

Mikołaj "Bagi" Bagiński,

Maja Bohosiewicz,

Barbara Bursztynowicz,

Wiktoria Gorodecka,

Tomasz Karolak,

Lanberry,

Maurycy Popiel,

Marcin Rogacewicz,

Aleksander Sikora,

Katarzyna Zillmann.

Towarzyszyli im tancerze to:

Michał Bartkiewicz,

Albert Kosiński,

Izabela Skierska,

Janja Lesar,

Kamil Kuroczko,

Michał Kassin,

Sara Janicka,

Piotr Musiałkowski,

Daria Syta,

Agnieszka Kaczorowska,

Magdalena Tarnowska

"Taniec z gwiazdami". Kto odpadł z programu?

Zanim program się rozpoczął z udziału zrezygnował Michał Czernecki. Aktor doznał kontuzji barku. Z show w kolejnych odcinkach pożegnali się Ewa Minge, która tańczyła z Michałem Bartkiewiczem a także Aleksander Sikora, któremu partnerowała Daria Syta i Lanberry z Piotrem Musiałkowskim.

Z udziału w "Tańcu z Gwiazdami" zrezygnowała również z powodu kontuzji Maja Bohosiewicz. Z programem pożegnali się również Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska. Ich odejście z show wywołało sporo emocji. W kolejnym odcinku odpadła Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin.

"Taniec z Gwiazdami". Co tańczyli finaliści?

Do finału weszli Maurycy Popiel i Sara Janicka, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska oraz Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. W ostatnim, finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami pary zatańczyły po trzy tańce. Pierwszy wybrali dla nich jurorzy, drugi konkurencyjne pary. Trzecim tańcem był tzw. freestyle.

Pierwszy taniec zatańczyli Maurycy i Sara. Jury wybrało dla nich tango. Oceniono ich na 40 punktów. Wiktoria i Kamil zatańczyli paso doble wybrane przez Iwonę Pavlović. Oni również otrzymali 40 punktów. Bagi i Magdalena wykonali fokstrota. Jury przyznało im 37 punktów.

W drugiej turze tańców Wiktoria i Kamil zatańczyli walca wiedeńskiego. Taniec wybrał Maurycy Popiel. Otrzymali 40 punktów. Bagi i Magda Tarnowska wykonali jive'a. Wybrała go dla nich Wiktoria Gorodecka. Otrzymali 35 punktów. Dla Sary i Maurycego cha-chę wybrał Bagi. Otrzymali za swój taniec 38 punktów. Ostanie tańce wykonane przez finalistów to freestyle. Za nie pary otrzymały:

Bagi i Magda - 40 pkt

Wiktoria i Kamil - 40 pkt

Maurycy i Sara - 40 pkt

"Taniec z Gwiazdami". Kto zwyciężył w finale?

Najwięcej punktów od jurorów w finale programu "Taniec z Gwiazdami" otrzymali Wiktoria i Kamil. Było to dokładnie 120 punktów. Maurycy i Sara zakończyli udział w show z liczbą 118 punktów a Bagi i Magda - 112 pkt.

Trzecie miejsce w jubileuszowej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" zajęli Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Drugie miejsce przypadło Maurycemu Popielowi i Sarze Janickiej.

Ostatecznie głosami widzów program "Taniec z Gwiazdami" wygrali Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska. To oni zdobyli Kryształową Kulę jubileuszowej edycji tanecznego show Polsatu.