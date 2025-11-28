Prognoza pogody na piątek

Piątek, 28 listopada 2025, upłynie pod dominacją zachmurzenia, chociaż w niektórych rejonach, zwłaszcza w centrum i na północnym wschodzie, przewidywane są krótkie momenty przejaśnień. Największych szans na rozpogodzenia można spodziewać się na południowym zachodzie oraz w rejonach górskich. Opady będą lokalne: na Pomorzu Zachodnim prognozowany jest słaby deszcz, natomiast na krańcach wschodnich mogą wystąpić zanikające opady śniegu lub mżawki.

Temperatury i wiatr w piątek

Termometry w dzień wskażą od około -2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, w części centrum i na terenach podgórskich, przez 0 do 1 stopnia Celsjusza w większości kraju, aż do 5 stopni Celsjusza na zachodzie i 6 stopni Celsjusza nad morzem. Wiatr będzie głównie słaby do umiarkowanego, a na północy może być chwilami porywisty, wiejący z kierunków południowych.

Prognoza pogody na noc z piątku na sobotę

W nocy zachmurzenie nadal utrzyma się na dużym poziomie, jednak we wschodniej połowie Polski pojawi się więcej przejaśnień, a miejscami nawet rozpogodzeń. Od zachodu i północy nasunie się strefa opadów śniegu, które lokalnie przejdą w deszcz ze śniegiem, a na Pomorzu w deszcz. Należy zachować ostrożność, gdyż na Warmii, Kujawach i Pomorzu mogą wystąpić marznące opady przyczyniające się do tworzenia się gołoledzi. Z kolei na południowym wschodzie pojawią się lokalne marznące mgły, które ograniczą widzialność do około 300 m i osadzą szadź. Minimalna temperatura wyniesie od -7 do -2 stopni Celsjusza, przy czym cieplej, bo do około 4 stopni Celsjusza, będzie jedynie na północnym zachodzie. Na terenach podgórskich możliwe są spadki nawet do -10 stopni Celsjusza. Wiatr utrzyma się jako słaby i umiarkowany, okresowo silniejszy tylko na Żuławach, nadal wiejący z południa.