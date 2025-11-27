Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który jest jednym z oskarżonych w sprawie Collegium Humanum, podkreśla, że jest gotowy na udział w procesie. Jestem przekonany, że postępowanie sądowe wykaże wszystkie okoliczności sprawy – powiedział PAP Sutryk.

Oskarżenia wobec prezydenta Wrocławia

Prokuratura zarzuca Sutrykowi cztery przestępstwa, trzy dotyczące oszustwa oraz jedno o charakterze korupcyjnym. „W czerwcu 2020 r., bez faktycznego odbycia studiów, Jacek S. odebrał świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. W zamian Paweł Cz. (b. rektor Collegium Humanum – PAP) miał otrzymać funkcję w radzie programowej Wrocławskiego Parku Technologicznego” – podała w komunikacie PK.

Reklama

Akt oskarżenia ws. Collegium Humanum obejmuje 67 przestępstw

„Akt oskarżenia stanowi częściowe zakończenie śledztwa i obejmuje łącznie 67 przestępstw, w tym przede wszystkim o charakterze korupcyjnym, a także zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów w Collegium Humanum, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy” – poinformowała w komunikacie prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej. Jak wynika z komunikatu prokuratury, wśród oskarżonych są m.in. politycy, rektorzy wyższych uczelni, profesorowie i wykładowcy, a także funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Akt oskarżenia liczy 623 strony. Sprawa trafi do Sądu Okręgowego w Katowicach.

78 podejrzanych ws. Collegium Humanum

Dotychczas w całej sprawie Collegium Humanum 78 podejrzanym przedstawiono w sumie 389 zarzutów, a 13 osób było tymczasowo aresztowanych. Wartość zabezpieczonego mienia stanowi kwotę 176 mln zł.