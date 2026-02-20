Kierwiński uczestniczył w piątek w Opolu w przekazaniu sprzętu strażackiego jednostkom PSP. Podczas swojego wystąpienia zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego.

Mam apel do pana prezydenta, by nie słuchał swoich politycznych kolegów i ustawę o SAFE podpisał. Z pełną odpowiedzialnością muszę powiedzieć, że mimo wielkich wielomiliardowych nakładów wydatkowanych już przez nasz resort na podlegle mu służby, te 8 miliardów z programu SAFE jest niezbędnych dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa państwa. Naprawdę nie mamy czasu, by z tym czekać. Jeśli wojsko, bez podpisu pana prezydenta jakoś sobie poradzi, to służby podległe MSWiA, te przewidziane dla nich 8 miliardów bezpowrotnie stracą – powiedział minister.

Kierwiński: My nie mamy czasu

Inicjatywa Programu SAFE stanowi dopełnienie działań nakreślonych przez ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz rekordowego, opiewającego na 13 mld zł Programu Modernizacji Służb Mundurowych. My nie mamy czasu. Wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Musimy systematycznie nasze służby wzmacniać. Służby podległe MSWiA potrzebują tych pieniędzy, aby uzupełniać programy, które realizujemy ze środków budżetowych, a realizujemy rekordowo duże programy - podkreślił Kierwiński.

Jak zaznaczył, polski rząd w zdecydowany sposób prowadzi politykę budowy bezpieczeństwa państwa. Jednym z jej przejawów jest dofinansowywanie w sprzęt jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej. Obecny na uroczystości komendant wojewódzki PSP w Opolu nadbrygadier Paweł Kielar powiedział, że tylko w ostatnim roku jednostki straży w regionie otrzymały 36 pojazdów pożarniczych. W piątek opolscy strażacy otrzymali 40 sztuk różnego rodzaju sprzętu pożarniczego.

"Pieniądze, które przekładają się na bezpieczeństwo"

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska zwróciła uwagę na efektywne wykorzystanie środków publicznych na zwiększanie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Mamy pieniądze w rekordowych programach, które realizują się i materializują w takim sprzęcie, jak tutaj dziś na Opolszczyźnie. To są pieniądze, które przekładają się wprost na bezpieczeństwo. To 34 miliardy złotych w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i rekordowe 13 miliardów złotych w programie modernizacji służb – powiedziała wiceminister Roguska.

Program SAFE. Jak wygląda spłata?

Przyjęta w czwartek z poprawkami przez Senat ustawa, wdrażająca unijny program dozbrajania SAFE, zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB), za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE.

W ramach unijnego instrumentu polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu, ponad 80 proc. pieniędzy ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym.