Zwłoki mężczyzny znaleziono na osiedlu Giżynek przy nowym cmentarzu komunalnym w Stargardzie. Na miejsce natychmiast wezwano służby. Jak poinformował w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik Żandarmerii Wojskowej mjr Tomasz Zygmunt, był to 23-letni żołnierz Wojska Polskiego.

Żołnierz nie pełnił służby w okolicy

Z informacji portalu gs24.pl wynika, że wojskowy nie pełnił służby w żadnej jednostce stacjonującej w okolicy, ale był mieszkańcem regionu. Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratura. Służby nie udzielają więcej informacji do czasu zakończenia oględzin.