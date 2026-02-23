Na popularność kanału składają się przede wszystkim rozpoznawalne formaty redakcyjne, takie jak "Kawka z…", "Gość INFOR" i "Obiektywnie o Biznesie". Programy te przyciągają zarówno szeroką publiczność, jak i ekspertów z administracji oraz biznesu, którzy regularnie komentują najważniejsze zmiany i wyzwania dla przedsiębiorców.

Redakcja stawia na autorskie materiały dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, zmian legislacyjnych oraz aktualnych tematów społeczno-gospodarczych. Treści prezentowane są z perspektywy liderów biznesu i polityki. Widzowie doceniają rzetelność materiałów, jakość wywiadów oraz dopracowaną oprawę realizacyjną programów.

Grupa DGP INFOR rośnie w siłę. Kanał na YouTube przekroczył 50 tys. subskrybentów

Cieszy mnie, że widzowie doceniają naszą konsekwencję w tworzeniu rzetelnych materiałów wideo. Nie stawiamy na sensację czy półprawdy – zależy nam na jakości, zarówno pod względem treści, jak i realizacji – mówi Szymon Glonek, producent i prowadzący programy na kanale. Ważnym projektem jest dla mnie także autorski cykl "Męskie rozmowy", w którym poruszamy tematy zdrowia, motywacji i życiowych doświadczeń. Ostatnio gościłem Olgę Leonowicz i Marka Brzezińskiego, dyplomatę i byłego ambasadora USA w Polsce. Wierzę, że to format, który może realnie wspierać mężczyzn w Polsce, zwłaszcza w obszarze zdrowia psychicznego i kondycji fizycznej - dodaje.

W najbliższych miesiącach Grupa DGP INFOR zapowiada dalszy rozwój kanału oraz wprowadzenie nowych formatów poświęconych inwestycjom, infrastrukturze i tematyce lifestyle’owej.

Rozwój projektu wspierają partnerzy biznesowi, m.in. PKO Leasing, Credit Agricole oraz PWPW, obecni przy wybranych formatach i działaniach realizowanych na antenie.