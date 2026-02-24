Biedronka opublikowała 23 lutego 2026 roku komunikat o natychmiastowym wycofaniu cebuli czerwonej (opakowanie 0,5 kg) polskiego producenta Onix Sp. z o.o. Badania laboratoryjne wykazały, że w produkcie znajduje się zbyt duża ilość kadmu. Jest to groźny dla zdrowia metal ciężki, który kumuluje się w organizmie i może uszkadzać nerki oraz kości.

Sprawdź swoje zakupy. Lista partii

Wycofanie objęło aż 11 serii produktu. Jeśli kupiłeś czerwoną cebulę w Biedronce w ostatnim czasie, sprawdź numer partii na opakowaniu. Numery partii objęte alertem:

Reklama

03/5, 03/6, 03/7

04/1, 04/2, 04/3, 04/4, 04/5, 04/6, 04/7

05/1

Producent podkreśla, że decyzję podjął w trosce o bezpieczeństwo konsumentów. "Wyeliminowanie ryzyka spożycia niezgodnego produktu jest dla nas priorytetem" – czytamy w oświadczeniu firmy Onix.

Jak odzyskać pieniądze?

Sieć Biedronka prosi klientów o wyrzucenie wadliwej cebuli lub jej zwrot. Aby otrzymać zwrot kosztów, musisz udać się do dowolnej placówki sieci. Do zwrotu potrzebujesz oryginalnego opakowania. Jest ono niezbędne pracownikom sklepu do identyfikacji numeru partii. Sieć nie sprecyzowała, czy wymagany jest paragon, jednak zazwyczaj w takich przypadkach zwrot odbywa się bezproblemowo na podstawie samego opakowania.

To nie jedyne ostrzeżenia Biedronki

Luty przyniósł klientom sieci więcej komunikatów ostrzegawczych. 19 lutego sieć wycofała z obrotu model dzbanka termicznego KWST25070703 (partia 017/26). Klienci również powinni go oddać, by odzyskać pieniądze.

Biedronka przyznała się do pomyłki w folderze "Okazje Tygodnia" nr 9/2026. W publikacji pojawiły się błędne ceny przy doniczkach, osłonkach i konewkach.

W przypadku pytań dotyczących cebuli, producent uruchomił infolinię pod numerami: 68 3844 500 oraz 605 769 854.