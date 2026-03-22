Kryzys w ochronie zdrowia

W programie "Śniadanie Rymanowskiego" poruszony został temat kryzysu w ochronie zdrowia. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki stwierdził, że winę za sytuację w NFZ ponosi koalicja rządząca i to ona powinna ponieść za to odpowiedzialność.

Jeżeli patrzy się na to, co robi rząd, to można sparafrazować wypowiedź pana Donalda Tuska, który mówił kiedyś samorządowcom podczas różnego rodzaju klęsk: ja wam wójta nie wybierałem. Dzisiaj chce powiedzieć pacjentom: ja wam choroby nie wybierałem, bo przecież odsyłali pacjentów, mimo że (zabiegi - red.) były planowane - powiedział Bogucki.

"Kłamaliście swoich wyborców"

Po tych słowach postanowił pokazać gościom nagranie, na którym Bartosz Arłukowicz i Sławomir Nitras zapewniali, że rząd koalicji zniesie limity w NFZ dla szpitali. Stwierdził, że były minister zdrowia przychodzi do telewizji i "ma czelność mówić o Prawie i Sprawiedliwości".Kłamaliście swoich wyborców, okłamaliście ich w sposób bezczelny. Jak panu jest nie wstyd, tak po ludzku, jako lekarzowi, jako politykowi, jako człowiekowi? - mówił do Arłukowicza.

Arłukowicz odpowiada Boguckiemu

Poseł KO w odpowiedzi na te słowa stwierdził, że gdyby Bogucki śledził i znał się na systemie zdrowia, to wiedziałby, że to właśnie on wprowadzał pakiet onkologiczny w Polsce, który zniósł limity na leczenie raka. A wy żeście w tym czasie przywozili ludziom niedobre maseczki, handlowali respiratorami od handlarza bronią i to były wasze zajęcia - powiedział Arłukowicz.

"A wy jak takie bulteriery już tu szczekacie"

Do dyskusji włączył się także poseł PSL. PSL oczekiwałoby od przedstawicieli opozycji jednak większego poziomu, jeśli chodzi o debatę i sprawy związane z ochroną zdrowia, bo bezpieczeństwo i zdrowie to są rzeczy jednak, które wymagałyby trochę więcej wyczucia i wymiaru. A wy jak takie bulteriery już tu szczekacie - powiedział.