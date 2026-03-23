Tragedia na lotnisku w Nowym Jorku

Pierwszy i drugi pilot zginęli, a dwie osoby odniosły obrażenia.

Reklama

Samolot ma poważne uszkodzenia części dziobowej. "Przyleciał on do Nowego Jorku z Montrealu z 72 pasażerami i czterema członkami załogi" - podała agencja AP. Według informacji Flightradar24, samolot lecący z Montrealu, uderzył w pojazd z prędkością około 39 km/h. "Wiemy o zdarzeniu" - zapewnia Air Canada.

Zarząd La Guardia podał, że samochód z którym zderzył się samolot, to wóz strażacki należący do portu, który jechał na miejsce zdarzenia, do którego doszło w innej części lotniska.

Lotnisko zostało zamknięte

Lotnisko zostało zamknięte. Jak poinformowała agencja Reutera, Federalna Administracja Lotnictwa USA przekazała, że możliwe jest przedłużenie jego zamknięcia nawet do godz. 14 czasu lokalnego (godz. 19 czasu środkowoeuropejskiego).

"W ubiegłym roku LaGuardia obsłużyła ponad 30 mln pasażerów" - podała agencja. Łącznie z trzech głównym portów (poza LaGuardia to również lotnisko im. Johna F. Kennedy'ego oraz Newark Liberty) obsługujących obszar Nowego Jorku korzysta rocznie ok. 150 milionów osób.