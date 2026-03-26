6 sierpnia zakończy się druga - ostatnia - kadencja prezydenta Andrzej Dudy. Był prezydentem przez 10 lat. Żona Andrzeja Dudy, Agata Kornhauser-Duda zanim została pierwszą damą, pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Według nieoficjalnych doniesień szkoła miała nie wyrazić zgody na kontynuowanie pracy przez pierwszą damę.

Znowu głośno o nowej pracy Agaty Kornhauser-Dudy

Informacja o tym, że Agata Kornhauser-Duda ma być zatrudniona przez NBP pojawiła się po raz kolejny. Mówiło się o tym w październiku 2025 r. Wtedy informowali o tym dziennikarze TVN24. Z kolei z najnowszych ustaleń podcastu "W związku ze śledztwem" autorstwa "Newsweeka" wynika, że była pierwsza dama miała już zacząć pracować w krakowskim oddziale NBP.

Duda: moja żona nie zajmuje się w tej chwili niczym

W styczniu 2026 r. Andrzej Duda w rozmowie dla "Gazety Krakowskiej" i "Dziennika Polskiego" zapewniał, że jego żona po zakończeniu prezydentury nie wróciła do aktywności zawodowej. "Moja żona nie zajmuje się w tej chwili niczym. Straciła swoją pracę, którą miała wcześniej, przez moją prezydenturę. No i jest w tej chwili w domu, to jest jej świadomy wybór" - tłumaczył Duda. "Agata do tej pory nie szukała nigdzie pracy. Powiedziała mi, że potrzebuje się trochę wyciszyć" - dodał.

Czy Agata Kornhauser-Duda pracuje w Narodowym Banku Polskim?

Nowe nieoficjalne ustalenia opublikowane w podcaście "W związku ze śledztwem" "Newsweeka" wskazywały, że była pierwsza dama mogła wrócić na rynek pracy. Według autorów ma pracować w krakowskim oddziale Narodowego Banku Polskiego. NBP po raz kolejny, tak jak w październiku 2025 r., zaprzecza tym doniesieniom. "W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi artykułami prasowymi ponownie informuję, że pani Agata Kornhauser-Duda nie była i nie jest zatrudniona w Narodowym Banku Polskim" - czytamy.