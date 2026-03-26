W środę Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu przez Karola Nawrockiego ustawy z dnia 13 lutego 2026 r. Ten krótki akt prawny rozwiązuje wieloletni problem, który dotykał pracowników kopalń. Do tej pory system emerytalny traktował dni wolne na oddanie krwi jako przerwy w pracy, które nie budowały stażu niezbędnego do uzyskania wcześniejszych uprawnień emerytalnych.

Dlaczego ta zmiana jest tak ważna dla górników?

Dotychczasowy katalog okresów, które mimo braku fizycznej obecności pod ziemią wliczano do stażu, był bardzo wąski. Znajdowały się w nim m.in. okresy niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy czy choroby zawodowej. Zabrakło w nim jednak miejsca dla honorowych dawców krwi. Nowelizacja uzupełnia ten brak, naprawiając błąd, który zniechęcał górników do odwiedzania stacji krwiodawstwa.

Co konkretnie zmienia nowa ustawa?

Nowe prawo modyfikuje artykuł 50e ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. To właśnie ten przepis definiuje wyjątki, które ZUS uwzględnia przy wyliczaniu stażu pracy pod ziemią. Zgodnie z nowymi zasadami, do okresów pracy górniczej zaliczymy dni wolne od pracy wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi i zwolnienia od obowiązków służbowych przeznaczone na oddanie krwi i okresową regenerację sił.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Proces legislacyjny dobiegł końca wraz z podpisem prezydenta. Ustawa musi teraz zostać oficjalnie ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z zapisami noweli, nowe zasady zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.