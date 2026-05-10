Dziennik Gazeta Prawana logo

Statek z ogniskiem hantawirusa zacumował na Teneryfie. Nowe informacje

Beata Zatońska
Beata Zatońska
47 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
MV Hondius
MV Hondius zacumował, hiszpańskie służby w stanie gotowości/PAP/EPA
Pływający pod holenderską banderą statek wycieczkowy MV Hondius, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, przybył w niedzielę rano do portu Granadilla na Teneryfie - poinformowała hiszpańska agencja EFE.

Na statku należącym do holenderskiej firmy Oceanwide Expeditions znajduje się około 150 osób z ponad 20 krajów. Proces zejścia na ląd nadzorowało trzech hiszpańskich ministrów, w tym ministrę zdrowia Monikę Garcią i ministra spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaskę, a także szefa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa.

Podjęto wszelkie potrzebne środki ostrożności

W nocy z soboty na niedzielę Garcia ponownie zapewniła, że cała operacja jest w pełni przygotowana, zarówno pod względem sanitarnym, jak i bezpieczeństwa. Jak wyjaśniła, statek pozostanie na kotwicy, a transport na ląd odbędzie się łodziami.

Nowe wieści o zakażonych na statku wycieczkowym. Holenderskie MSZ wydało komunikat
Nowe wieści o zakażonych na statku wycieczkowym. Holenderskie MSZ wydało komunikat

Pasażerowie poddani badaniom

Po zejściu na ląd wszyscy pasażerowie wycieczkowca zostaną poddani badaniom lekarskim. Obywatele Hiszpanii, którzy jako pierwsi mają opuścić wycieczkowiec, zostaną przetransportowani do szpitala wojskowego w Madrycie, a obywatele innych krajów będą repatriowani. Resort zdrowia potwierdził, że żaden z pasażerów nie wykazuje objawów zarażenia wirusem.

Polak kapitanem wycieczkowca

Co najmniej 30 członków załogi uda się do Holandii, gdzie statek zostanie poddany dezynfekcji. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Polskie MSZ poinformowało wcześniej, że nie wymaga on pomocy medycznej. Według polskiego Głównego Inspektoratu Sanitarnego kapitan jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz załogę.

Wyspy Kanaryjskie nie chciały przyjąć statku z ogniskiem epidemii

Na kilka godzin przed przybyciem statku wybuchł kolejny konflikt pomiędzy rządem centralnym a regionalnymi władzami. Szef rządu Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo, należący do opozycyjnej Partii Ludowej (PP), zapowiedział odmowę zezwolenia na zacumowanie statku w porcie na Teneryfie. Clavijo uzasadnił to "brakiem dialogu z rządem Hiszpanii" oraz niedotrzymaniem terminów operacji, uzgodnionych z ministerstwem zdrowia.W związku z tym ministerstwo transportu wydało specjalną decyzję, nakazującą przyjęcie statku w porcie Granadilla.

Hantawirus - co to za wirus

Hantawirusy przenoszą się zazwyczaj przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. Niektóre szczepy przenoszone są też z człowieka na człowieka. Patogeny mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi poprzez wywołanie ciężkich chorób układu oddechowego.

Trzy osoby zmarły na MV Hondius

Według najnowszych informacji WHO na statku MV Hondius stwierdzono dotychczas osiem przypadków zakażenia, w tym trzy zgony.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: epidemiawycieczkowiechantawirus
Powiązane
Hungary’s new parliament holds inaugural session
Zmiana rządu na Węgrzech. Czego możemy się spodziewać po zaprzysiężeniu nowego parlamentu?
To przysłowie znały nasze babcie. Ostrzega przed chłodem w maju
Przysłowie na dziś, 10 maja. „Na świętego Izydora często bywa chłodna pora”
Wooden,Cross,With,Spring,Flowers,On,Blue,Background,With,Copy
Słowo na niedzielę. Jaka Ewangelia jest czytana 10 maja 2026?
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraStatek z ogniskiem hantawirusa zacumował na Teneryfie. Nowe informacje »
Zobacz
|
Córeczkę Lucy i Kusego grało czworo małych aktorów
Kto grał córkę Kusego i Lucy z "Rancza"? Będziecie bardzo zaskoczeni
Jackowski
Jasnowidz Jackowski przepowiada wojnę. Podaje konkretne lata
Toyota C-HR
20 tys. aut zalega w salonach. Nowe Toyoty z rabatem ponad 41 tys. zł
10 maja 2026 - niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu
Niedziela handlowa 10.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte dziś, w niedzielę 10 maja czy tylko Żabka?
ulica, ludzie, miasto, lato
Pogoda na niedzielę 10 maja. Czy to koniec deszczu? Znamy prognozę - nadchodzi duża zmiana
Mam Talent
Finał "Mam Talent!". Kto zgarnął główną nagrodę?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj