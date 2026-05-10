Słowo na niedzielę. Jaka Ewangelia jest czytana 10 maja 2026?

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 04:27
Jak w każdą niedzielę wierni kościoła katolickiego uczestniczą we mszy świętej. Jaka Ewangelia jest czytana w kościołach 10 maja 2026 roku? Oto jej treść.

Niedziela to dzień, w którym wierni kościoła katolickiego uczestniczą we mszy świętej. Udział w niej jest obowiązkowy. Jednym z elementów mszy świętej jest Liturgia Słowa, podczas której czytane są fragmenty Pisma Świętego.

Liturgia Słowa. Co czytane jest podczas mszy świętej?

W dni powszednie czytane są zazwyczaj dwa teksty: czytanie (ST lub NT) oraz Ewangelia. Podczas mszy świętej w niedzielę czytane są trzy czytania:

  • pierwsze ze Starego Testamentu (w okresie wielkanocnym z Dziejów Apostolskich)
  • psalm responsoryjny
  • drugie czytanie z Listów Apostolskich lub Apokalipsy
  • Ewangelia.

Jaka Ewangelia czytana jest w niedzielę, 10 maja 2026? Treść

Ewangelia, która czytana jest podczas mszy świętej - 10 maja 2026 roku to ewangelia napisana przez świętego Jana.

Ewangelia (J 14, 15-21)

Jezus powiedział do swoich uczniów:

»Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie«.

Marta Kawczyńska
