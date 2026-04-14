Niebo nad Polską zmieni kolor. Wszystko przez "gościa" z Afryki

Weronika Papiernik
wczoraj, 12:42
Pył znad Sahary zawiśnie nad Polską
Nad Polskę nadciąga potężna chmura pyłu znad Sahary. Choć zjawisko to zagwarantuje nam spektakularne zachody słońca, dla wielu może okazać się uciążliwe. Mapy pogodowe wskazują, że w najbliższych dniach (14-15 kwietnia) większość kraju znajdzie się pod wpływem afrykańskiego powietrza, a deszcz na zachodzie pozostawi po sobie brudne ślady na autach i oknach.

Saharyjski pył nad Polską

Na radarze Ventusky.com widać, że do Polski dotrze chmura pyłu saharyjskiego znad północnej Afryki. Teraz najwyższe stężenie jest w Hiszpanii, we Francji i na północy Włoch.

Według radaru Ventusky dzisiaj i w środę (14-15 kwietnia) pył znad Sahary nadciągnie nad przeważający obszar Polski, omijając jedynie regiony wschodnie oraz północno-wschodnie.

Słońce zdominuje niebo nad Polską i przyniesie wyraźne ocieplenie. Pogoda na poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku
Słońce zdominuje niebo nad Polską i przyniesie wyraźne ocieplenie. Pogoda na poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku

Zjawisko z Sahary nad polskim niebem. Czy jest groźne dla zdrowia?

Główna masa pyłu utrzyma się wysoko w atmosferze (na 3-5 km), dzięki czemu nie wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie. Sprawi ona jednak, że niebo stanie się lekko zamglone, a słońce podczas wschodu i zachodu będzie świecić wyjątkowo intensywnymi barwami. Sytuacja zmieni się na zachodzie kraju - tamtejsze opady deszczu ściągną piasek na dół, co niestety oznacza widoczne zacieki na oknach i autach.

Powiązane
Viktor Orban
Orban jeszcze nie powiedział ostatniego słowa? "Kopiuje polski scenariusz"
Bronisław Komorowski
Komorowski do Ziobry i Romanowskiego: Nie czekajcie na zatrzymanie, wracajcie do Polski
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
telewizja oglądanie telewizji para film serial wieczór relaks
Koniec abonamentu RTV. Od 2027 roku nowa opłata dla każdego
Putin
Rosja planuje ataki odwetowe na kraje bałtyckie. Najnowsze ustalenia ISW
