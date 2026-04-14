Saharyjski pył nad Polską

Na radarze Ventusky.com widać, że do Polski dotrze chmura pyłu saharyjskiego znad północnej Afryki. Teraz najwyższe stężenie jest w Hiszpanii, we Francji i na północy Włoch.

Według radaru Ventusky dzisiaj i w środę (14-15 kwietnia) pył znad Sahary nadciągnie nad przeważający obszar Polski, omijając jedynie regiony wschodnie oraz północno-wschodnie.

A significant amount of Saharan dust will spread into Europe over the next two days. 🏜️🧐 It will reach far to the north as well (see the concentration in the video at 10 meters above the ground; at higher altitudes, the amount will be even greater). The sky will therefore appear… — Ventusky (@Ventuskycom) April 13, 2026

Zjawisko z Sahary nad polskim niebem. Czy jest groźne dla zdrowia?

Główna masa pyłu utrzyma się wysoko w atmosferze (na 3-5 km), dzięki czemu nie wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie. Sprawi ona jednak, że niebo stanie się lekko zamglone, a słońce podczas wschodu i zachodu będzie świecić wyjątkowo intensywnymi barwami. Sytuacja zmieni się na zachodzie kraju - tamtejsze opady deszczu ściągną piasek na dół, co niestety oznacza widoczne zacieki na oknach i autach.