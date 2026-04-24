Atak niedźwiedzia w Beskidach. Rodzina opisuje okoliczności tragedii

Agnieszka Maj
dzisiaj, 08:44
Atak niedźwiedzia w Beskidach. Rodzina kobiety o okolicznościach tragedii/Shutterstock
W miejscowości Płonna na Podkarpaciu doszło w czwartek do tragicznego zdarzenia. Służby otrzymały zgłoszenie o ataku niedźwiedzia na 58-letnią kobietę. Krewni opisali okoliczności zdarzenia w rozmowie z portalem Nowiny24.

Do tragedii doszło w czwartek 23 kwietnia ok. godz. 10.30. Kobieta, mieszkanka Mokrego w gminie Zagórz na Podkarpaciu, wyszła do lasu. Od lat dorabiała sobie zbierając grzyby, jagody i zrzuty jelenia. Według krewnych las znała jak własną kieszeń. Czasami trafiała na niedźwiedzie, ale nigdy wcześniej nie doszło do niebezpiecznych sytuacji.

Siostra mówiła mi o tych spotkaniach, ale nie było to nic szczególnego, wszyscy okoliczni mieszkańcy, którzy żyją w Bieszczadach spotykają drapieżniki. Spotykamy niedźwiedzie nie codziennie, tylko dwa razy dziennie – powiedział Paweł Winkowski, brat ofiary w rozmowie z portalem Nowiny24.

"Nagle rozległ się potężny krzyk"

Brat opowiedział o ostatnich chwilach kobiety, która poszła do lasu z synem. W pewnym momencie Dawid z Edytą rozdzielili się. Jakiś czas potem siostra zadzwoniła do syna, bo zauważyła "cielątko" czyli młode jelenia. Szła sobie za nim i nagle rozległ się potężny krzyk: Dawid, niedźwiedź, Dawid! No i tyle. Syn usłyszał już tylko krzyki, pisk i ryk niedźwiedzia. Po chwili wszystko się skończyło.

Syn natychmiast rozpoczął poszukiwania matki. Kiedy ją odnalazł już nie żyła. Kobieta miała obrażenia głowy. Zaatakowała ją niedźwiedzica z trójką ubiegłorocznych młodych. Po ataku próbowała zaciągnąć kobietę do młodnika.

Apel gminy ws. niedźwiedzia

Urząd Gminy Bukowsko, na której terenie leży Płonna, zamieścił na swojej stronie komunikat, w którym zaapelował o powstrzymanie się od odwiedzania tamtejszych lasów i miejsca zdarzenia. "W związku ze śmiertelnym atakiem niedźwiedzia na kobietę w miejscowości Płonna (gmina Bukowsko) zwracamy się z pilną prośbą do wszystkich mieszkańców oraz osób przebywających w okolicy o bezwzględne powstrzymanie się od wchodzenia do pobliskich terenów leśnych oraz nieprzyjeżdżanie na miejsce zdarzenia” – czytamy w komunikacie. Urząd gminy zaznaczył, że obszar ten jest obecnie niebezpieczny, a obecność osób postronnych może utrudniać działania służb i stwarzać dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia.

Powiązane
Czestochowa,,Poland,,August,7,,2023:,Image,Of,The,Blessed,Virgin
Ważne polskie święto kościelne przesunięte. Jest decyzja Watykanu
niedźwiedź brunatny dzikie zwierzę przyroda natura
Atak niedźwiedzia na Podkarpaciu. Nowe ustalenia służb ws. śmierci kobiety
niedźwiedź brunatny zezwolenie na odstrzał bieszczady lipiec polska
Atak niedźwiedzia w Beskidach. Nie żyje 58-letnia kobieta
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu. Latem krzaki będą uginać się od owoców
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Nie stawiaj routera Wi-Fi obok tych urządzeń. Znacznie spowalniają prędkość internetu
Nie stawiaj routera Wi-Fi obok tych urządzeń. Znacznie spowalniają prędkość internetu
Nowa Kia Seltos debiutuje podczas Poznań Motor Show
Nowa Kia trzęsie rynkiem. Jest ładna, szybka i wygodna. Cena?
Łukasz Litewka
Przejmujące słowa partnerki Łukasza Litewki. Była na miejscu wypadku
