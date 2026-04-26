To imię święciło tryumfy w latach 70. PRL. Dziś prawie nikt o nim nie pamięta

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 08:35
To imię święciło tryumfy w latach 70. PRL. Dziś prawie nikt o nim nie pamięta/NAC
Moda na nadawanie imion, które cieszyły się popularnością kilka dekad temu trwa. Dzieci otrzymują te, które nosiły ich babcie oraz dziadkowie. Nie wszystkie jednak wróciły do łask. Jedno z nich, które było bardzo popularne w latach 70. czasów PRL, dziś jest tym, o którym prawie nikt nie pamięta. Co to za imię?

Nadawanie imienia to dla wielu przyszłych rodziców bardzo ważny, ale też trudny proces. Wielu z nich przez wiele miesięcy zastanawia się, jakie wybrać i czy będzie ono pasowało do charakteru i osobowości córki czy syna.

Te imiona z czasów PRL są wciąż popularne

Od kilku a nawet już kilkunastu lat popularne są imiona, które nadawano w czasach PRL. Wśród tych obecnie najbardziej znanych i uznanych przez rodziców są takie jak:

  • Zofia
  • Helena
  • Jan
  • Antoni
  • Stanisław
To imię nosi dziś 5 tys. Polaków. Wymyślił je polski poeta
To imię nosi dziś 5 tys. Polaków. Wymyślił je polski poeta

To imię było popularne w czasach PRL

Istnieją jednak imiona, które były popularne w PRL a dziś prawie nikt o nich nie pamięta a już na pewno nie nadaje ich swoim pociechom. Takim nieco a może bardziej zapomnianym imieniem jest Renata. Mimo, że ma ciekawe i wdzięczne brzmienie, lata świetności ma już dawno za sobą. Okazuje się, że imię to, które było popularne w latach 70. ma głębokie znaczenie i ciekawą historię.

Co oznacza to imię?

Imię Renata, które było często nadawane dziewczynkom w latach 70., swoje korzenie ma w języku łacińskim. Pochodzi od słowa "renatus", czyli "odrodzony", "ponownie narodzony". Dlatego też imię to może symbolizować odnowę, nowy początek a także przemianę życiową czy duchową. Imię Renata, tak popularne w PRL, można interpretować jako symbol:

  • nadziei
  • transformacji
  • wewnętrznej siły.

W starożytnym Rzymie imię "Renatus" było przydomkiem. Dopiero potem stało się popularnym imieniem. Żeńska forma zaczęła być znana i popularna w średniowieczu. Szczególnie upodobały je sobie kraje romańskie.

Jaka jest osoba, która nosi to imię?

Osoba, która nosi imię Renata, jest kobietą życzliwą i optymistycznie nastawioną do otaczającego ją świata. Kobiety o imieniu Renata są również:

  • kreatywne i pomysłowe
  • silne wewnętrznie
  • zdeterminowane i z uporem dążące do celu
  • pełne nadziei i wiary w nowe szanse

Ile kobiet w Polsce nosi to imię?

W Polsce imię Renata, które szczyt swojej popularności osiągnęło w latach 70. i 80. nosi obecnie 185 837 kobiet. Mimo, że to dosyć spore grono, imię to nie wraca do łask. Rodzice niechętnie wybierają je jako to popularne kilka dekad temu a obecnie modne. W 2025 roku imię Renata otrzymało tylko 11 dziewczynek. Rok wcześniej było ich jeszcze mniej. Tylko 7.

Powiązane
dziewczynka
To imię nosi 11 Polek. Rada Języka Polskiego odradza
dziewczynka
To imię było bardzo popularne w ubiegłym roku. Rada Języka Polskiego odradza
imię PRL
To imię święciło sukcesy w czasach PRL. Dziś jest zapomniane
Pieczka
Cytat dnia. Franciszek Pieczka. "Życie jest krótkie, a człowiek..."
Życie na wsi w latach 80.
QUIZ o życiu na wsi w latach 80. Wychowani w mieście nie mają szans
Odcinkowy pomiar prędkości mandat samochód
Masz ten przycisk w aucie? To jedyny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
White House, Trump, atak
Bogdan Klich był na gali w Waszyngtonie. Opisał szczegóły ataku
