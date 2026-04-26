Nadawanie imienia to dla wielu przyszłych rodziców bardzo ważny, ale też trudny proces. Wielu z nich przez wiele miesięcy zastanawia się, jakie wybrać i czy będzie ono pasowało do charakteru i osobowości córki czy syna.

Te imiona z czasów PRL są wciąż popularne

Od kilku a nawet już kilkunastu lat popularne są imiona, które nadawano w czasach PRL. Wśród tych obecnie najbardziej znanych i uznanych przez rodziców są takie jak:

Zofia

Helena

Jan

Antoni

Stanisław

To imię było popularne w czasach PRL

Istnieją jednak imiona, które były popularne w PRL a dziś prawie nikt o nich nie pamięta a już na pewno nie nadaje ich swoim pociechom. Takim nieco a może bardziej zapomnianym imieniem jest Renata. Mimo, że ma ciekawe i wdzięczne brzmienie, lata świetności ma już dawno za sobą. Okazuje się, że imię to, które było popularne w latach 70. ma głębokie znaczenie i ciekawą historię.

Co oznacza to imię?

Imię Renata, które było często nadawane dziewczynkom w latach 70., swoje korzenie ma w języku łacińskim. Pochodzi od słowa "renatus", czyli "odrodzony", "ponownie narodzony". Dlatego też imię to może symbolizować odnowę, nowy początek a także przemianę życiową czy duchową. Imię Renata, tak popularne w PRL, można interpretować jako symbol:

nadziei

transformacji

wewnętrznej siły.

W starożytnym Rzymie imię "Renatus" było przydomkiem. Dopiero potem stało się popularnym imieniem. Żeńska forma zaczęła być znana i popularna w średniowieczu. Szczególnie upodobały je sobie kraje romańskie.

Jaka jest osoba, która nosi to imię?

Osoba, która nosi imię Renata, jest kobietą życzliwą i optymistycznie nastawioną do otaczającego ją świata. Kobiety o imieniu Renata są również:

kreatywne i pomysłowe

silne wewnętrznie

zdeterminowane i z uporem dążące do celu

pełne nadziei i wiary w nowe szanse

Ile kobiet w Polsce nosi to imię?

W Polsce imię Renata, które szczyt swojej popularności osiągnęło w latach 70. i 80. nosi obecnie 185 837 kobiet. Mimo, że to dosyć spore grono, imię to nie wraca do łask. Rodzice niechętnie wybierają je jako to popularne kilka dekad temu a obecnie modne. W 2025 roku imię Renata otrzymało tylko 11 dziewczynek. Rok wcześniej było ich jeszcze mniej. Tylko 7.