Tak źle nie było od 1946 roku. Niemcy mają poważny problem

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 12:29
Tak źle nie było od 1946 roku. Niemcy mają poważny problem
Tak źle nie było od 1946 roku. Niemcy mają poważny problem/Shutterstock
W ubiegłym roku w Niemczech odnotowano najniższą liczbę urodzeń od 1946 roku – podał we wtorek Federalny Urząd Statystyczny. To już czwarty z rzędu rok spadków, przy czym największe tąpnięcie dotyczy wschodniej części kraju.

Coraz mniej urodzeń w Niemczech

Według wstępnych danych w 2025 roku w Niemczech urodziło się ok. 654,3 tys. dzieci, czyli o 3,4 proc. mniej niż rok wcześniej.

Liczba zgonów w 2025 roku wyniosła natomiast ok. 1,01 mln i przewyższyła liczbę urodzeń o ok. 352 tys. To największa taka różnica od czasów powojennych.

Najgorzej na wschodzie kraju

Podobnie jak w poprzednich latach sytuacja w 2025 roku była zróżnicowana w zależności od regionu. Spadek liczby urodzeń liczony rok do roku był większy we wschodnich krajach związkowych (średnio minus 4,5 proc.) niż w zachodnich (średnio minus 3,2 proc.).

Jedynie Hamburg odnotował niewielki wzrost urodzeń w porównaniu z 2024 rokiem - 0,5 proc. Największy spadek wystąpił natomiast w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (minus 8,4 proc.).

Ostateczne, szczegółowe dane dotyczące urodzeń w Niemczech mają zostać opublikowane w lipcu.

Źródło PAP
