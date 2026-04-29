Pożar na wysypisku w Radomiu

W Radomiu straż pożarna gasi pożar na wysypisku śmieci. Mamy do czynienia z silnymi podmuchami wiatru, które mogą powodować, że zarzewia ognia będą się ponownie rozpalać - mówi w rozmowie z Radiem ZET kpt. Adrian Skrzek, rzecznik radomskich strażaków. Na miejscu działa też specjalistyczna grupa chemiczna, jak dodaje portal.

Pożar wybuchł w środę około godz. 6.00 rano na wysypisku przy ul. Witosa w Radomiu. Nad miastem miał być widoczny słup dymu. Pożar został zlokalizowany i opanowany, nie rozprzestrzenia się. Nasze działania polegają obecnie na przelewaniu miejsca palących się śmieci i ich dogaszaniu - powiedział kpt. Adrian Skrzek, rzecznik radomskich strażaków.

Co z mieszkańcami?

Jak dodał, "obecnie nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Na miejscu jest obecna specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje jakość powietrza. Poza terenem prowadzonych działań nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. W przypadku, gdy nasze mierniki wskażą przekroczenie dopuszczalnych wartości stężenia toksycznych gazów pożarowych w powietrzu, niezwłocznie poinformujemy o tym mieszkańców Radomia - wyjaśnił.