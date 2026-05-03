W jakich godzinach otwarta jest Żabka 3 maja? Godziny otwarcia

W tym roku 3 maja wypada w niedzielę. To kolejna niedziela niehandlowa, ale także z okazji święta - dzień wolny od pracy. Tego dnia sklepy i centra handlowe są zamknięte.

Jednym z nielicznych miejsc, w których zrobimy zakupy, kiedy inne sklepy są nieczynne, jest Żabka. Sieć miała otwarte swoje sklepy m.in. w Boże Narodzenie oraz Wielkanoc a także w piątek, 1 maja.

Godziny otwarcia sklepów sieci Żabka w dni wolne od pracy, gdy inne sklepy są zamknięte, ustalają franczyzobiorcy a więc właściciele poszczególnych punktów. Niektóre sklepy sieci Żabka 1 maja były czynne w nieco innych godzinach, niż ma to miejsce na co dzień. Były to takie przedziały czasowe jak 10-23, 8-23 czy 9-21.

Czy sklepy sieci Żabka będą otwarte 3 maja?

Podobnie jak 1 maja, tak też 3 maja, sklepy sieci Żabka będą otwarte. O godzinach pracy sklepów sieci Żabka decydują tego dnia indywidualnie franczyzobiorcy, czyli właściciele sklepów.

W tych dniach obowiązują te same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka. Także na stronie www.zabka.pl będzie można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty - brzmiała treść komunikatu biura prasowego Żabka Polska wysyłana przed dniami świątecznymi.

Informację o tym, w jakich godzinach będzie otwarty sklep Żabki w danej lokalizacji będzie można znaleźć w sieci lub na drzwiach sklepów. Czas otwarcia może być nieco krótszy niż zazwyczaj.

Sklepy sieci Żabka będą otwarte 3 maja? Godziny otwarcia

Z informacji, jakie można znaleźć w sieci lub na drzwiach sklepów można dowiedzieć się, że większość sklepów sieci Żabka będzie 3 maja otwarta. Czas otwarcia w niektórych punktach rzeczywiście będzie krótszy niż w dni powszednie. Warto sprawdzić to osobiście, bo właściciele już kilka dni przed majówką wywiesili kartki z informacją o godzinach otwarcia sklepów. Informacje o tym można znaleźć także we wspomnianej aplikacji.

W Warszawie 3 maja sklepy sieci Żabka będą otwarte przykładowo w godzinach: