Walczy z nowotworem, ale matury nie odpuściła. 17-letnia Zuzanna zdawała w szpitalu

Do egzaminu maturalnego przeprowadzonego w warunkach szpitalnych w Szczecinie przystąpiła 17-letnia Zuzanna, u której na początku roku wykryto guza mózgu.

Zuzanna od trzech miesięcy jest w szpitalu

Nastolatka ze szpitala w Nowej Soli została skierowana do Szczecina na operację neurochirurgiczną. Po zabiegu trafiła pod opiekę specjalistów Kliniki Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie. Od momentu diagnozy pacjentka, z krótkimi przerwami, spędziła w szpitalu blisko trzy miesiące. Leczenie obejmowało kolejne cykle chemioterapii. Ostatni z nich rozpoczął się przed majówką, a zakończył w niedzielę.

Determinacja maturzystki

Zuzanna jest uczennicą klasy maturalnej liceum w Polkowicach. Pomimo intensywnego leczenia w Szczecinie, pacjentka przystąpiła do egzaminu maturalnego z języka polskiego. "To była jej świadoma decyzja. Nie chciała ryzykować sytuacji, w której ewentualne pogorszenie stanu zdrowia mogłoby wpłynąć na przebieg i przerwać egzamin innych uczniów. Wykazała się ogromną odpowiedzialnością i dojrzałością" - powiedziała mama pacjentki, pani Urszula.

Specjalne, maturalne procedury w szpitalu

Zorganizowanie egzaminu wymagało skoordynowanej współpracy szkoły macierzystej oraz Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie, a także sprawnego przeprowadzenia procedur pomiędzy dwiema okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. "Przygotowanie egzaminu w warunkach szpitalnych wymagało szybkiej i ścisłej współpracy wielu instytucji. Dzięki zaangażowaniu i pełnej mobilizacji stron udało się w krótkim czasie spełnić wszystkie wymagania formalne" - przekazała dyrektorka Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie Justyna Krakowiak-Misiuna.

Przed Zuzanna kolejne egzaminy maturalne

"Pierwszy raz w historii naszej szkoły stanęliśmy w obliczu takiego wyzwania. Po pierwszym dniu sprawnie przeprowadzonego egzaminu, możemy z dumą powiedzieć, że się udało – dodała. Przed Zuzanną kolejne egzaminy pisemne" - matematyka oraz język angielski na poziomie podstawowym i rozszerzonym.