Dziennik Gazeta Prawana logo

Walczy z nowotworem, ale matury nie odpuściła. 17-letnia Zuzanna zdawała w szpitalu

Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
dzisiaj, 09:46
[aktualizacja dzisiaj, 09:59]
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
pisemny egzamin z matematyki
Egzaminy maturalne zaczęły się 4 maja/PAP
To jedyna taka matura w Polsce. Zuzanna, pacjentka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie, zdawała maturę w warunkach szpitalnych. To pierwszy taki przypadek w historii Liceum Ogólnokształcącego, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Szpitalnych.

Do egzaminu maturalnego przeprowadzonego w warunkach szpitalnych w Szczecinie przystąpiła 17-letnia Zuzanna, u której na początku roku wykryto guza mózgu.

Zuzanna od trzech miesięcy jest w szpitalu

Nastolatka ze szpitala w Nowej Soli została skierowana do Szczecina na operację neurochirurgiczną. Po zabiegu trafiła pod opiekę specjalistów Kliniki Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie. Od momentu diagnozy pacjentka, z krótkimi przerwami, spędziła w szpitalu blisko trzy miesiące. Leczenie obejmowało kolejne cykle chemioterapii. Ostatni z nich rozpoczął się przed majówką, a zakończył w niedzielę.

Determinacja maturzystki

Zuzanna jest uczennicą klasy maturalnej liceum w Polkowicach. Pomimo intensywnego leczenia w Szczecinie, pacjentka przystąpiła do egzaminu maturalnego z języka polskiego. "To była jej świadoma decyzja. Nie chciała ryzykować sytuacji, w której ewentualne pogorszenie stanu zdrowia mogłoby wpłynąć na przebieg i przerwać egzamin innych uczniów. Wykazała się ogromną odpowiedzialnością i dojrzałością" - powiedziała mama pacjentki, pani Urszula.

2mw688jaddu97ysjow2de85mistthgjp-39134676.jpg
matura

Specjalne, maturalne procedury w szpitalu

Zorganizowanie egzaminu wymagało skoordynowanej współpracy szkoły macierzystej oraz Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie, a także sprawnego przeprowadzenia procedur pomiędzy dwiema okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. "Przygotowanie egzaminu w warunkach szpitalnych wymagało szybkiej i ścisłej współpracy wielu instytucji. Dzięki zaangażowaniu i pełnej mobilizacji stron udało się w krótkim czasie spełnić wszystkie wymagania formalne" - przekazała dyrektorka Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie Justyna Krakowiak-Misiuna.

Matura 2026. Język polski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE]
Matura 2026. Język polski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE]

Przed Zuzanna kolejne egzaminy maturalne

"Pierwszy raz w historii naszej szkoły stanęliśmy w obliczu takiego wyzwania. Po pierwszym dniu sprawnie przeprowadzonego egzaminu, możemy z dumą powiedzieć, że się udało – dodała. Przed Zuzanną kolejne egzaminy pisemne" - matematyka oraz język angielski na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: szkołaszpitalmatura
Powiązane
Koalicja Obywatelska poluje na posłów Polski 2050. Pełczyńska-Nałęcz ostrzega Tuska
Koalicja Obywatelska poluje na posłów Polski 2050. Pełczyńska-Nałęcz ostrzega Tuska
Trump zbagatelizował irańskie ataki. "To nie był ciężki ostrzał"
Trump zbagatelizował irańskie ataki. "To nie był ciężki ostrzał"
Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWalczy z nowotworem, ale matury nie odpuściła. 17-letnia Zuzanna zdawała w szpitalu »
Zobacz
|
studia, studenci
Lista najmniej obleganych kierunków studiów. Każdy chętny się dostanie
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
upał temperatura pogoda
Potężne uderzenie gorąca nad Polską. Termometry wskażą nawet 34 stopnie, Znamy datę apogeum
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj