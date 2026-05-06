Ewakuacja na Lotnisku Chopina

Jak donosi portal RMF FM na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie trwa ewakuacja pasażerów. Powodem ma być pozostawiony bagaż bez opieki. "Nie działa część terminala w hali odlotów i przylotów. Zablokowana jest część dróg dojazdowych na lotnisko" - napisano.

Akcja służb na lotnisku może potrwać kilkadziesiąt minut.