Warszawskie Lotnisko Chopina wstrzymało pracę części terminala z powodu bagażu bez opieki. Służby prowadzą ewakuację pasażerów w hali odlotów i przylotów, a dojazd do portu jest obecnie utrudniony. Akcja może potrwać blisko godzinę.
Ewakuacja na Lotnisku Chopina
Jak donosi portal RMF FM na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie trwa ewakuacja pasażerów. Powodem ma być pozostawiony bagaż bez opieki. "Nie działa część terminala w hali odlotów i przylotów. Zablokowana jest część dróg dojazdowych na lotnisko" - napisano.
Akcja służb na lotnisku może potrwać kilkadziesiąt minut.
Źródło dziennik.pl
