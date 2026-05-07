Mimo że Polska znajdzie się poza strefą całkowitego mroku, w wielu zakątkach kraju tarcza słoneczna zostanie w znacznym stopniu zasłonięta przez Księżyc. Widowisko zapowiada się intrygująco, gdyż nasza dzienna gwiazda przybierze kształt charakterystycznie "nadgryzionego" kręgu. Będzie to bez wątpienia widok wart uwagi.

Gdzie zaćmienie Słońca będzie najlepiej widoczne?

W całej Polsce zaćmienie będzie widoczne w zasadzie w podobnym stopniu, choć będą występowały drobne różnice. Im dalej od pasa całkowitego zaćmienia, tym skala zjawiska będzie mniejsza - tłumaczy Karol Wójcicki. Największym zaćmieniem w Polsce będą mogli cieszyć się mieszkańcy południowo-zachodniej części kraju, na przykład okolic Bogatyni. Tam zasłonięcie tarczy Słońca może sięgnąć ok. 85 proc. W tym czasie Słońce będzie już w Polsce zachodziło i właśnie wtedy przypadnie najważniejszy moment obserwacji - dodaje.

Najlepsze punkty obserwacyjne znajdą się w zachodniej i północno-zachodniej części kraju-– szczególnie w okolicach Szczecina, Wrocławia oraz Jeleniej Góry. Mieszkańcy tych regionów mogą liczyć na imponujący widok, ponieważ Księżyc przysłoni tam od 85 proc. do 87 proc. słonecznego dysku. Z kolei przemieszczając się w kierunku południowo-wschodnim, należy spodziewać się, że skala tego zjawiska będzie stopniowo maleć.

Kiedy wystąpi zaćmienie Słońca?

To, co będzie szczególnie ciekawe w Polsce, to fakt, że Słońce zajdzie u nas wciąż zaćmione. Maksymalna faza tego zaćmienia będzie wypadała właśnie w momencie zachodu Słońca, więc warto wybrać się wtedy na obserwacje w miejsce z dobrze odsłoniętym horyzontem. Będziemy mieli jeden z najciekawszych zachodów Słońca od wielu lat - tłumaczy ekspert. Ostatni raz podobna sytuacja, jeśli dobrze pamiętam, miała miejsce chyba w 2003 roku, kiedy Słońce wschodziło zaćmione albo zaćmienie zaczęło się krótko po wschodzie. Nie przypominam sobie natomiast sytuacji, kiedy ostatnio mieliśmy zachód zaćmionego Słońca - wyjaśnia.

Zaćmienie wystąpi ok. godz. 19:14, i potrwa do ok. 20:05-20:40, zależnie od miejsca obserwacji.

Kiedy wystąpi kolejne zaćmienie Słońca?

Całkowite zaćmienie Słońca występuje na Ziemi średnio co 18 miesięcy. Następne całkowite zaćmienie Słońca widoczne z naszego kraju wystąpi 7 października 2135 r.