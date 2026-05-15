"Poradnik bezpieczeństwa" dla uczniów

Przygotowanie „Poradnika bezpieczeństwa” w wersji adresowanej do dzieci i młodzieży MEN zapowiadało we wrześniu ub.r.

Rzecznik prasowa Ewelina Gorczyca przekazała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje je na wzór „Poradnika bezpieczeństwa” dla obywateli. Robi to we współpracy z resortami: spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej, a także Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym.

Obecnie trwają już końcowe prace nad opracowaniem Poradnika - przekazała.

Będą szkolenia dla nauczycieli?

Rzeczniczka MEN zapytana została także, czy poza programem „Edukacja z wojskiem” skierowanym do uczniów, resort przewidział podobne szkolenia dla nauczycieli, a także, czy wysłał do szkół wytyczne, rekomendacje dotyczące konkretnych działań w sytuacji kryzysowej lub zlecił to kuratorom oświaty.

W odpowiedzi Gorczyca poinformowała, że na początku roku szkolnego MEN przekazało kuratorom oświaty rekomendacje z prośbą o rozpowszechnienie we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych. - Dotyczyły one tego, jak rozmawiać z uczniami o trudnych sytuacjach kryzysowych, takich jak naruszenie granic powietrznych czy pojawienie się obcych dronów - dodała.

Poinformowała, że rekomendacje mają „pomóc nauczycielom i wychowawcom prowadzić z dziećmi i uczniami rozmowy i niwelować ewentualne lęki”.

System zarządzania kryzysowego w Polsce

Zaznaczyła, że szkoły są częścią systemu zarządzania kryzysowego, który w Polsce oparty jest na Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego i planach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. - Procedury obejmują ogłoszenie alarmu i ewakuację uczniów oraz personelu szkoły. Szkoła musi być przygotowana na sytuacje kryzysowe. Każda szkoła posiada plan ewakuacji, który jest umieszczany w widocznym miejscu i droga ewakuacyjna jest oznakowana - przekazała.

Dodała, że zgodnie z przepisami, szkoły - co najmniej raz w roku - dokonują kontroli i przeprowadzają ćwiczenia ewakuacyjne oraz działania związane z bezpieczeństwem.

Szczególnie w obiektach używanych przez ponad 50 osób, musi być przeprowadzone praktyczne sprawdzenie ewakuacji co najmniej raz w roku. O terminie powiadamia się też odpowiednie służby, np. straż pożarną. Nauczyciele i inni pracownicy szkół są zobowiązani do przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP, w tym również z pierwszej pomocy - przekazała.

Poinformowała też, że MEN przygotowuje materiały edukacyjne i szkoleniowe, które pomagają podnosić ich kompetencje w zakresie bezpieczeństwa uczniów. Szkolenia BHP odbywają się przed rozpoczęciem pracy i są powtarzane okresowo.

Publikacja MEN - "Bezpieczna szkoła"

Rzecznik prasowa przypomniała też, że dostępna jest publikacja MEN - „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecenia działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Poradnik „pozwala nauczycielom i dyrektorom szkół podnieść swoje kompetencje w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, w tym w cyberprzestrzeni”.

Poświęcony jest m.in. „zagrożeniom zewnętrznym tj. wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły, podłożeniem ładunku wybuchowego, podłożeniem podejrzanego pakunku; zagrożeń wewnętrznych i cyberzagrożeń”. Opracowanie zawiera m.in. pakiet zadań rekomendowanych do zrealizowania w szkole. Można je pobrać ze strony resortu.

Pod koniec kwietnia zainaugurowano piątą edukację programu „Edukacja z wojskiem” organizowanej wspólnie przez resorty edukacji oraz obrony. Do przedsięwzięcia zapisało się ponad 2,8 tys. placówek, w których wojskowi przeprowadzą zajęcia przygotowujące do sytuacji kryzysowych. Weźmie w niej udział 155 tys. uczniów.