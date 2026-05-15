Stuprocentowa skuteczność granicy

Premier Donald Tusk oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński odwiedzili w piątek Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy Straży Granicznej „Strażnica” w Otwocku, gdzie wzięli udział w odprawie ze Strażą Graniczną.

Jak podkreślił premier, w pierwszym kwartale tego roku nie było żadnej udanej próby nielegalnego przedostania się przez granicę polsko-białoruską, która – jak zaznaczył – jest najbardziej krytycznym odcinkiem granicy kraju.

W 2023 r. granicę z Białorusią (...) przekroczyło nielegalnie 12 tys. ludzi. Dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią – mówił.

Inwestycje w ochronę granicy

Tusk wskazał, że udało się to osiągnąć nie tylko dlatego, że zmalała presja na granicę polsko-białoruską, ale dzięki modernizacji bariery granicznej i dzięki coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszek i funkcjonariuszy SG. Zaznaczył, że wreszcie udało się stworzyć na granicy z Białorusią poważną, a nie tylko symboliczną barierę.

To wszystko pozwoliło nam zbudować system, który uczynił polską granicę wschodnią najlepiej strzeżoną granicą zewnętrzną Unii Europejskiej – powiedział Tusk.

Podkreślił, że wynik – zero udanych prób nielegalnego przekroczenia granicy – to jedyna metoda, aby przywrócić wszystkie humanitarne standardy na naszej granicy. – Tylko skuteczna ochrona granicy pozwala uniknąć sytuacji, których chcemy unikać. Sytuacji, gdzie potrzebna jest przemoc – ocenił.

Ile pieniędzy wydano na uszczelnienie granicy?

Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński podał, że na uszczelnienie granicy przeznaczono 3 mld zł. Ponadto – jak dodał – przeprowadzono największy program modernizacji służb podległych MSWiA.

Kierwiński przekazał, że do Straży Granicznej już teraz trafia prawie 2,6 mld zł. – To wzrost – względem poprzedniego programu – o 90 proc. – zaznaczył szef MSWiA. Wskazał także na wzrost liczby etatów w formacji.

Gdy zaczynaliśmy, Straż Graniczna liczyła około 15 tys. funkcjonariuszy, dziś jest ich blisko 17 tys. Naszym celem jest, aby w najbliższych latach formacja rozszerzyła się o kolejne 3 tys. funkcjonariuszy – podkreślił Kierwiński.

Od początku roku odmówiono wjazdu ponad 8,7 tys. cudzoziemcom

Komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan ocenił, że granica polsko-białoruska jest w stu procentach skuteczna, a strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską. Podkreślił, że wszystkie elementy fizyczne w znaczący sposób wspomagały ochronę granic przez funkcjonariuszy SG. – Ale najważniejszym elementem, który jest nieodzowny, jest człowiek – dodał.

Zaznaczył, że Straż Graniczna może poszczycić się „doskonałymi fachowcami, profesjonalistami, osobami, które z odpowiedzialnością podchodzą do realizacji swoich zadań”. Przypomniał też o „braterskiej współpracy z żołnierzami”, którzy wraz z nami ochraniają odcinek granicy państwowej, oraz o wsparciu funkcjonariuszy policji, z którymi do dzisiaj zatrzymywani są przemytnicy ludzi.

Poinformował, że w tym roku zatrzymano 70 przemytników. 42 z nich zostało aresztowanych. Od 7 lipca na granicach wewnętrznych (z Litwą i Niemcami) odprawionych zostało ponad 3,5 mln ludzi i 1,7 mln pojazdów. SG zatrzymała i przekazała na Litwę 560 cudzoziemców, którzy chcieli wjechać na terytorium Polski albo już wjechali. Strona niemiecka przekazała Polsce 303 migrantów, którym udało się przejść przez terytorium Polski.

Dodał, że w tym roku odmówiono wjazdu ponad 8,7 tys. cudzoziemcom, którzy nie mieli do tego uprawnień lub byli zastrzeżeni w systemie informatycznym Schengen.