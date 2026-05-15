Dziennik Gazeta Prawana logo

Granica polsko-białoruska jest w stu procentach skuteczna. Premier o danych za pierwszy kwartał 2026 r.

Aleksandra Kiełczykowska
oprac. Aleksandra Kiełczykowska
dzisiaj, 15:31
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Granica polsko-białoruska jest w stu procentach skuteczna. Premier o danych za pierwszy kwartał 2026 r.
Granica polsko-białoruska jest w stu procentach skuteczna. Premier o danych za pierwszy kwartał 2026 r./Straż Graniczna
Możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć – w pierwszym kwartale 2026 r. nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią – mówił w piątek w Otwocku premier Donald Tusk. Według niego to najlepiej strzeżona granica zewnętrzna UE.

Stuprocentowa skuteczność granicy

Premier Donald Tusk oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński odwiedzili w piątek Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy Straży Granicznej „Strażnica” w Otwocku, gdzie wzięli udział w odprawie ze Strażą Graniczną.

Jak podkreślił premier, w pierwszym kwartale tego roku nie było żadnej udanej próby nielegalnego przedostania się przez granicę polsko-białoruską, która – jak zaznaczył – jest najbardziej krytycznym odcinkiem granicy kraju.

W 2023 r. granicę z Białorusią (...) przekroczyło nielegalnie 12 tys. ludzi. Dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią – mówił.

Zarządzanie kryzysowe do zmiany. Posłowie uchwalili nowe przepisy
Zarządzanie kryzysowe do zmiany. Posłowie uchwalili nowe przepisy

Inwestycje w ochronę granicy

Tusk wskazał, że udało się to osiągnąć nie tylko dlatego, że zmalała presja na granicę polsko-białoruską, ale dzięki modernizacji bariery granicznej i dzięki coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszek i funkcjonariuszy SG. Zaznaczył, że wreszcie udało się stworzyć na granicy z Białorusią poważną, a nie tylko symboliczną barierę.

To wszystko pozwoliło nam zbudować system, który uczynił polską granicę wschodnią najlepiej strzeżoną granicą zewnętrzną Unii Europejskiej – powiedział Tusk.

Podkreślił, że wynik – zero udanych prób nielegalnego przekroczenia granicy – to jedyna metoda, aby przywrócić wszystkie humanitarne standardy na naszej granicy. – Tylko skuteczna ochrona granicy pozwala uniknąć sytuacji, których chcemy unikać. Sytuacji, gdzie potrzebna jest przemoc – ocenił.

Brutalne pobicie w Warszawie i zatrzymanie sprawców. Szef MSWiA reaguje: zero tolerancji dla agresji
Brutalne pobicie w Warszawie i zatrzymanie sprawców. Szef MSWiA reaguje: zero tolerancji dla agresji

Ile pieniędzy wydano na uszczelnienie granicy?

Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński podał, że na uszczelnienie granicy przeznaczono 3 mld zł. Ponadto – jak dodał – przeprowadzono największy program modernizacji służb podległych MSWiA.

Kierwiński przekazał, że do Straży Granicznej już teraz trafia prawie 2,6 mld zł. – To wzrost – względem poprzedniego programu – o 90 proc. – zaznaczył szef MSWiA. Wskazał także na wzrost liczby etatów w formacji.

Gdy zaczynaliśmy, Straż Graniczna liczyła około 15 tys. funkcjonariuszy, dziś jest ich blisko 17 tys. Naszym celem jest, aby w najbliższych latach formacja rozszerzyła się o kolejne 3 tys. funkcjonariuszy – podkreślił Kierwiński.

Czasowe zawieszenie prawa do azylu. "Granica polsko-białoruska jest elementem wojny hybrydowej"
Czasowe zawieszenie prawa do azylu. "Granica polsko-białoruska jest elementem wojny hybrydowej"

Od początku roku odmówiono wjazdu ponad 8,7 tys. cudzoziemcom

Komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan ocenił, że granica polsko-białoruska jest w stu procentach skuteczna, a strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską. Podkreślił, że wszystkie elementy fizyczne w znaczący sposób wspomagały ochronę granic przez funkcjonariuszy SG. – Ale najważniejszym elementem, który jest nieodzowny, jest człowiek – dodał.

Zaznaczył, że Straż Graniczna może poszczycić się „doskonałymi fachowcami, profesjonalistami, osobami, które z odpowiedzialnością podchodzą do realizacji swoich zadań”. Przypomniał też o „braterskiej współpracy z żołnierzami”, którzy wraz z nami ochraniają odcinek granicy państwowej, oraz o wsparciu funkcjonariuszy policji, z którymi do dzisiaj zatrzymywani są przemytnicy ludzi.

Poinformował, że w tym roku zatrzymano 70 przemytników. 42 z nich zostało aresztowanych. Od 7 lipca na granicach wewnętrznych (z Litwą i Niemcami) odprawionych zostało ponad 3,5 mln ludzi i 1,7 mln pojazdów. SG zatrzymała i przekazała na Litwę 560 cudzoziemców, którzy chcieli wjechać na terytorium Polski albo już wjechali. Strona niemiecka przekazała Polsce 303 migrantów, którym udało się przejść przez terytorium Polski.

Dodał, że w tym roku odmówiono wjazdu ponad 8,7 tys. cudzoziemcom, którzy nie mieli do tego uprawnień lub byli zastrzeżeni w systemie informatycznym Schengen.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: granicainwestycjeStraż granicznagranica polsko-białoruska
Powiązane
Barbara Nowacka
MEN ostrzega nauczycieli wszystkich specjalności. "Dane są porażające"
Przód nowej zielonej Skody Elroq, widoczny napis SKODA na masce, nowoczesne reflektory LED Matrix i czarny grill Tech-Deck Face
Polacy kupują 258 aut dziennie. Nowa Skoda ośmiesza cenniki konkurencji
Policjant kontroluje oświetlenie w starszym aucie, sprawdzenie homologacji żarówek LED i halogenowych
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Decyzja zapadła: Oto harmonogram zmian
Aleksandra Kiełczykowska
oprac. Aleksandra Kiełczykowska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraGranica polsko-białoruska jest w stu procentach skuteczna. Premier o danych za pierwszy kwartał 2026 r. »
Zobacz
|
Nowa Toyota RAV4
Nowa Toyota znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Policjant kontroluje oświetlenie w starszym aucie, sprawdzenie homologacji żarówek LED i halogenowych
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Decyzja zapadła: Oto harmonogram zmian
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj